Promotores y locales de baile suspenden actividades artísticas programadas

Una gran desazón y mucha molestia viene causando entre los promotores de espectáculos, propietarios de discotecas, locales de baile y otro tipo de diversiones, las movilizaciones a nivel regional, anunciando por el Frente de Defensa de Ucayali desde ayer 15 de diciembre, ya que esto les ha obligado a suspender varias presentaciones artísticas, entre ellos el del grupo Explosión de Iquitos, que había estado programado para este sábado 17 del presente mes, pero que finalmente tuvieron que suspenderlo por cuestiones de seguridad y ante la posibilidad de ser atacado por vándalos, según explico el promotor de este evento Daniel Acuña.

Sin embargo, reveló que, esta suspensión les ha ocasionado pérdidas económicas, ya que se han realizado gastos como publicidad, penalidades por pasajes aéreos suspendidos, adelanto por armado de escenario, sonido y luces, grupo electrógeno, permisos municipales, defensa civil, APDAY, entre otros, cuyos pagos se tienen que hacer con anticipación, lamentando al mismo tiempo, que, muchas personas también se vean afectadas como el personal de seguridad, cantineros, vendedores de comida, transportistas, etc., quienes de manera indirecta también iban a ser beneficiados, subrayo.

Otra actividad que también tuvo que suspenderse fue la Bio Feria Ucayalina, que estaba programado para este viernes, sábado y domingo, donde se anunciaba la presentación de una variedad de artistas, pero igual ante el temor a los vándalos, comunicaron por las redes la suspensión de dicha actividad, hasta un nuevo aviso.

Ver También: Tras impactar en “Yo Soy”, viene a Pucallpa a lanzar su primer tema y grabar video clip

Ante la coyuntura actual también lamentaron el haber tenido que realizar gastos que ahora se perderán como instalación de stands, traslado de productos, compra de materiales, entre otros, según dio cuenta la coordinadora de este evento Miluska Mojalott Villacorta, quien pidió la comprensión al público, ya que se había generado una gran expectativa al respecto. Asimismo, indicó que la misma será reprogramado para la próxima semana, de no mediar contratiempos.

Por otra parte, varios dueños de establecimientos bailables también han manifestado que no abrirán sus puertas este fin de semana, por cuestión de seguridad, ya que una discoteca fue saqueada recientemente, es así que el propietario de Tequilas Restobar José Palomino y Gustavo Martínez, del Refugio de Gust y promotor de la orquesta La Cima, manifestaron que han decidido no abrir, pero que dependerá de cómo se pongan las cosas mañana sábado.

No obstante, otros como Rene del Águila del Recreo y Piscinas El Bosque y Jhonny Pezo Wong, director de la Orquesta Juaneco y su Combo, indicaron que realizaran de todas maneras sus actividades programadas para este fin de semana, con toda normalidad, confiando en que la población sabrá mantener la calma y no va a ocurrir ningún desmán, ya que la policía, ha comunicado que se pueden hacer reuniones siempre y cuando no se produzcan actos vandálicos.

SAMUEL PINEDO