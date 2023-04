Profesor es denunciado por levantar del cuello a niña de 7 años

Profesor de Educación Física, identificado como Pedro Páucar, fue acusado ante la Unidad de Gestión Educativa Local de San Juan de Lurigancho (UGEL) por haber levantado del cuello a una alumna de 7 años de edad. El suceso ocurrió en plena clase, en el patio del colegio “Carlos Noriega Jiménez”. Todo fue registrado por las cámaras de seguridad de la institución Educativa.

“ Me dijo que el profesor le había presionado el cuello y que ella se había atorado ” reveló la madre de la niña.

VER TAMBIÉN: Los trabajadores realizaron un paro de 24 horas contra el Gobierno Central

Se buscó al sujeto para que dé su declaración; sin embargo, este negó todo tipo de violencia contra sus alumnos.

« Yo nunca le he faltado el respeto a nadie, a ningún niño. No la he lastimado, la alcé de la mano» , dijo.

Según la versión de la madre de familia, el profesor Pedro Páucar alzó del cuello a la menor porque estaba portándose mal e incluso advirtió a los demás alumnos que ocurriría lo mismo con ellos, en caso sean indisciplinados.