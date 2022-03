Hombre cuenta que hablar lisuras aleja a los fantasmas

“Oye h#%P deja de jo#%$ la vida conch#$%. Si en el cielo no te quieren, peor yo hue#$ de mier#$! deja cag#% en paz” No me lo van a creer, pero así le dije al tunchi. Me moría de miedo cuando lo hice, pero me había comido un juanecito con su frijolito que me mandó al baño. No creía en nadie y peor aún que el ‘ñoba’ me quedaba en la punta de mi huerta. Si hubieran visto como llegué, ¡frunciendo! Ya se me salía el ‘tronco’, para que ese tal tunchi venga a molestar ¡Que se habrá creído!.

Tal vez se lo hubiera permitido y guardado respeto si lo hacía en otra ocasión, pero justo molesta cuando voy al baño ¡Eso no se hace, es un adefesio! Les cuento que no es la primera vez que lo hace, yo vivo al fondo de Tushmo, en Yarinacocha; ese lugar es bastante silencioso. ¡Qué fantasmas no ha de haber en ese asentamiento!

La cosa es que mi baño está en la punta de mi huerta y casi siempre tengo ese problema, que a mitad de noche se me vienen las ganas de ir a orinar y como es silencioso, se me viene un poco de miedo. En esas ocasiones agarró mi machete por si se me aparece un zombi y como olvidar mi rosario por si viene la Pelona, bueno es exagerado, pero hombre precavido vale por dos.

Estaba preparado, pueden imaginar que casi me duermo en mi parado, orinaba bien rico cuando de pronto escuchó un silbido. Creí que era algún vecino, pero el ruido se escuchaba de varias partes y eran las dos de la mañana y sucesivamente se escuchaba más cerca. Pucha, salí corriendo como si hubiera robado una gallina.

Todas las noches me hacía lo mismo, hasta que un día, cuando volvía de trabajar se me había antojado un juanecito. Entonces, me voy a la tía veneno, pero resulta que la ‘doñita’ vendía su juane a cinco lucas ¡y sin aceituna! ¡Qué pues es!, decía que incluía su platanito y frijolito. Bueno, tenía hambre y terminé por comprarle su juane a esa carera, cosa que después me arrepentí porque a media noche terminó mandándome al baño.

¡Pucha, cómo sudaba frío! Me levanté de mi cama y salí corriendo al baño y en eso el tunchi vuelve a molestar. No me importaba nada, pensaba quedarme toda la noche, intentaba concentrarme, pero no podía porque escuchaba ese bendito silbido. ¿Saben?, me harté, no me interesó si era el diablo; le mandé a la punta del cerro y le dije otras malas palabras que parecieron haber funcionado porque ni más lo volví a escuchar, hasta el momento.

¡Moraleja! A pesar de no ser un científico de la NASA puedo confirmarte en mi experiencia que insultar al tunchi sirve, porque se dice que así demuestras tu valentía. Ah verdad, también te voy a dar un consejo: no compres esos juanes que no vienen con aceituna, pues el frijolito no lo compensa ¡que eso quede bien aclarado y para terminar un último mensaje “Por tu atención, GRACIAS CHOCHERITA”!

JEAN VILLACREZ