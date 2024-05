Con fecha 17 de mayo, la Contraloría remitió el oficio Nº 127-2024-UNU-OCI al Rector de la Universidad Nacional de Ucayali, Doctor Edgardo Leoncio Braul Gomero, advirtiéndole que la empresa contratada para brindar servicio de seguridad a la mencionada universidad, estaría incumpliendo con el contrato, lo que afectaría la vigilancia y seguridad de los locales de la UNU.

En el lenguaje de la Contraloría, le dice: “de la revisión de la información y documentación vinculada al proceso de contratación del ‘Servicio de Seguridad y Vigilancia para la sede central de Pucallpa (CFB KM. 6.000), Filial Aguaytía (Boquerón) y local avenida Arborización… de la Universidad Nacional de Ucayali’, comunicamos que se ha identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el informe de Hito de Control N° 005-2024-OCI/0216-SCC, que se adjunta al presente documento.”

LA EMPRESA DE SEGURIDAD

La Contraloría verificó que, como resultado del Concurso Público N° 001-2024-UNU-CS-1, para la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia, la Universidad Nacional de Ucayali suscribió, con la adjudicataria de la Buena Pro, Empresa de Vigilancia Privada E.V.P. Corporación Global Force S.R.L, el Contrato de Servicios N° 001-2024- UNU, de 2 de abril de 2024, por el importe de S/ 971,666.66 (Novecientos Setenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 66/100 Soles) sin IGV.

Según el Acta de Visita n.º 003-2024-UNU-OCI, de 6 de mayo de 2024, suscrita, además, por José Luis Angles Paredes, jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la UNU y Rister Luis Oroche Sajamí, supervisor de Seguridad designado por la empresa E.V.P. Corporación Global Force S.R.L, turno día; se realizó la visita, a diecinueve (19) puestos de vigilancia.

¿Que encontró la Contraloría?

DOS SITUACIONES ADVERSAS

La primera situación adversa considera que: “La empresa contratista del servicio de seguridad y vigilancia, viene incumpliendo sus obligaciones contractuales, al persistir con personal distinto con la que se perfeccionó el contrato, y muchos de ellos no cuentan con carnet SUCAMEC vigente, sujeto a la aplicación de penalidades por incumplimiento del contrato. la empresa contratista del servicio de seguridad y vigilancia, viene incumpliendo sus obligaciones contractuales, al persistir con personal distinto con la que se perfeccionó el contrato”.

En el detalle, la Contraloría indica que, con carta Nº 812-2024-EVPCGF de 26 de marzo de 2024, el contratista presenta todos los documentos requeridos a la oficina de Logística de la UNU, para el perfeccionamiento del contrato, entre los cuales una lista con 42 agentes de seguridad, destinados a brindar el servicio de seguridad en la UNU.

Pero cuando la Contraloría, el 6 de mayo, verificó, en la sede central, la presencia de los vigilantes, encontró que “ninguno de ellos son parte de la lista que presentaron para el perfeccionamiento del contrato, de los cuales diez (10) vigilantes no cuentan con carnet SACAMEC”. Es decir, no solo habían reemplazado a los originales con otros vigilantes, sino que, además, 10 de ellos no tenían el carnet SUCAMEC que los autoriza a brindar el servicio.

Para la Contraloría, la contratista al incumplir la “ejecución contractual”, debería ser penalizada.

Lo más notorio es que los dos supervisores designados por la contratista, Dennis Enrique Alvarado Guerra como supervisor de Seguridad turno día y Rister Luis Oroche Sajami como supervisor turno noche para el periodo del 29 al 30 de abril de 2024 y del 1 al 12 de mayo de 2024, no tienen carnet de SUCAMEC.

La Contraloría, precisa que, anteriormente se dispusieron penalidades: “… de la información recibida con el oficio N° 216-2024-UNU-R-DGA de 13 de mayo de 2024, el área usuaria encargada de emitir la conformidad del servicio, durante la ejecución contractual del primer mes, da cuenta de la aplicación de penalidades por incumplimientos establecidas en los términos de referencia, la penalidad a aplicar por la suma de S/ 50,985.00 soles, el cual representa el 5.25 % del monto contratado“.

La segunda situación adversa encontrada por la Contraloría es definida como: “el contratista viene prestando el servicio de seguridad y vigilancia en la UNU sin contar con los sistemas de comunicación, requerido en los términos de referencia, evidenciando incumplimiento de sus obligaciones contractuales; generando el riesgo de una mala calidad de prestación del servicio objeto de contratación”.

En los términos de referencia para el contrato, se establecía que la empresa que iba a dar el servicio de seguridad, debía contar con: a) 22 equipos de comunicación digital (celulares). b) 16 cámaras full HD Bullet Exterior 2000 Pixeles 2MP 1080p Ir 20mt para vigilancia, instalado y puesto en funcionamiento en puntos críticos determinados por la Entidad, en forma permanente. c) 15 equipos de comunicación radio portátil VHF o UHF, cada radio debe contar con hand free, cargador de baterías y con 1 batería de repuestos por radio, para garantizar las comunicaciones durante las 24 horas, cabe precisar que los equipos de radio solicitados serán radios portátiles en frecuencia ciudadana (UHF o VHF) que permita la comunicación grupal de escucha inmediata. Para el caso de las radios además deberá presentarse la resolución de autorización emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En su oferta para ganar la buena pro, la contratista presentó una autorización del MTC para operar 20 equipos de radio portátil.

Sin embargo, cuando el 6 de mayo del 2024, la Contraloría hizo la verificación, escribió que “se deja constancia que, el contratista ha dotado a los agentes de seguridad, turno día, de diez (10) equipos de radio frecuencia, de marca Zecur-Tahg, los cuales no cumplen con las características que se señala en el cuadro n.º 5 y 6, además los diez (10) equipos de radio frecuencia que porta cada agente de seguridad, no se encuentran operativos, al no poder comunicarse con los agentes de otros puestos de vigilancia, del cual la comisión de control lo suscribe en la mencionada acta.”

Y agrega. “A tal hecho evidenciado, el contratista viene incumpliendo los términos de referencia, así como la vulneración al contrato suscrito con la Entidad”.

Otro tema es el de las cámaras para vigilancia. Debía instalar 16, pero después de una inspección que encontró que las instaladas no respondían a las especificaciones técnicas, la contratista realizó una instalación de cámaras nuevas, pero sólo en la cantidad de 12, faltando instalar 4.

La Contraloría también precisa que, el tema de tener agentes de seguridad y supervisores distintos a los ofertados ya fue comunicado en un hito de control anterior (el N°1), a raíz del cual se impuso penalidades, pero dichas penalidades no se habrían ejecutado.

¿Qué acciones correctivas tomará el Rector de la UNU? ¿Persistirá en el contrato? ¿Impondrá y cobrará las penalidades?

Entre tanto, la vigilancia y seguridad en manos, aparentemente de personal inexperto (no autorizado por SUCAMEC) afectaría a la comunidad universitaria, donde, en diversas oportunidades se han registrado robos de vehículos y otros enseres.