Serenazgo lucha contra el crimen sin armas

Son más de cien serenos que vigilan y salvaguardan la vida y la integridad de los ciudadanos, en una inacabable lucha contra la delincuencia en la provincia de Coronel Portillo. Estos combaten el crimen sin armas y protegidos con un chaleco y una vara.

El hecho de que muchas veces los serenos acuden más rápido a escenas de hechos ilícitos, que los propios policías, que brinden apoyo moral a potenciales suicidas, para hacerlos desistir de su decisión, y que adoptaron la costumbre de obligar hacer ejercicio a los consumidores de sustancias tóxicas en zonas públicas, hizo que la población los respalde y confíen en ellos, pese a que su labor es de respaldar a la Policía.

“Hacen un buen trabajo, a veces hasta mejor que los policías, porque llegan rápido cuando se les llama y no he visto un sereno que haya sido coimeado, creo que hasta hay ocasiones que no valoramos lo que hacen”, comentó Dany Orihuela, moradora del distrito de Callería.

Por su parte, Edilberto Aliaga, subgerente de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, informó que, en el área de Seguridad Ciudadana del distrito de Callería laboran 145 personas, entre serenos y administrativos.

Dicha jurisdicción tiene 15 vehículos operativos las 24 horas del día; 12 motocicletas y tres camionetas, para hacerle frente a la delincuencia. Al contar con la logística suficiente brindan respaldo a los distritos de Yarinacocha y Manantay, en materia de estadística, este último es donde suscitan más actos ilícitos.

Entre los actos ilícitos reportados con mayor frecuencia está la violencia familiar, registrándose más de 20 casos al mes, le siguen los hurtos, los robos a mano armada y los asesinatos.

“Luchar permanentemente contra los actos ilícitos, pese a que no estamos armados, para contrarrestar el delito. Siempre con la predisposición de cumplir el deber y brindar a la ciudadanía es lo mejor que puede hacer un cuerpo de seguridad como lo es el serenazgo”, culminó Aliaga.

MARTHA ZACARIAS