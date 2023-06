Población no ama la laguna de Yarinacocha

El lago Yarinacocha, antes, orgullo de sus habitantes e imán para el turismo, vive momentos difíciles. A pocos días para celebrar la fiesta de San Juan, cuando mucha gente siguiendo la tradición acude a sus orillas para pasar un día junto a sus mágicas aguas, los propios vendedores y boteros, hacen un llamado para que ya no se siga ensuciando el lago.

La construcción del boulevard, promete generar mayor atracción turística en la zona. Pero se debería tener en cuenta las necesidades fundamentales de la población y la preservación del lago. Por ahora no se vislumbran acciones tangibles de parte de las autoridades para abordar la problemática medioambiental que aqueja al lago de Yarinacocha, según los pobladores y dos especialistas consultadas.

Aldeundo Sánchez Grández, empresario turístico de la región, tiene un punto de vista crítico. Dijo: “Tenemos que cambiar la idiosincrasia de la gente, las autoridades y población deben tomar conciencia que el lago es la principal fuente de turismo de la región. Hay que educar a la gente. Hace un instante le hice recoger la basura a un cliente, me compró un producto y el empaque lo voto en el piso. Hace falta más tachos y educación”.

Frank Ruiz Paima, vive cerca al lago de Yarinacocha y también hace un reclamo. “Deben aumentar más tachos de basura y tener más respeto al lago, hay que tener mucho más cuidado. El lago de Yarinacocha nos beneficia a todos”.

Mario García, un botero del lago, también se refirió a la falta de tachos de basura y la necesidad de recoger los desperdicios sin dejar pasar muchas horas.” Se debe recoger los desperdicios, tenemos un lindo lago, pero estaría más bonito si recogen la basura. No hay tachos. La carita de Yarinacocha es el lago. Cuando los turistas lleguen al lago vean que estamos limpios para recibirles.”

Ritser Chicano, un pescador con más de una década de experiencia en el lago, comenta la importancia de mejorar el sistema de desagüe y habla sobre cómo los desechos llegan directamente al lago a través de una desembocadura. “Se debe mejorar el desagüe, mira todo lo que viene directo al lago [apunta la desembocadura de un desagüe]… Tiene que haber un tacho de basura. Tiene que haber un puerto apropiado para los pescadores”.

Luego de la entrevista subió a su bote y navegó por el lago.

Leonilda (no quiso decir su apellido), comerciante ambulante del lago, hace hincapié en la necesidad de concienciar a la gente para que no arroje basura al agua. “Hace falta recoger la basura, está (el lago) una cochinada, tiene que ser limpio el lago. La gente toma gaseosa, come su tapisho y le vota al piso, hace falta tacho por eso. A la gente hay que decirle: No ensucien el lago por favor…”

La bióloga Flor María hizo referencia a un estudio realizado en el año 2020 durante la pandemia. En esa época se observó una mejora en las condiciones del lago debido a la falta de restaurantes y las restricciones de acceso.

“La gente debe tomar conciencia, no debe votar sus desperdicios al agua. En el 2020, la época de la pandemia, los restaurantes y mercados se encontraban cerrados, había restricciones al lago, los puntos de muestreo mostraron un resultado interesante: había mejorado la condición de las aguas del lago…La mayor causa de contaminación es el arrojo de desperdicios al lago… Otra forma de limpiar es hacer cercos vivos en la orilla del lago, sembrar más plantas. Las balsas tampoco son recomendables que estén en el lago, porque la gente no tiene educación ambiental y vota sus desperdicios al agua”.

Otra bióloga Diana Castillo enfatizó en la importancia de abordar el problema de las aguas residuales y los desagües que van directamente al lago, provenientes de la población y el hospital local. Propone la creación de plantas de tratamiento de desagüe con estándares de calidad, así como el desarrollo de una cultura medioambiental en la comunidad.

“Se debe minimizar el impacto de las aguas residuales al lago. Con emapacopsa y otras instituciones se deben crear plantas de tratamiento de desagüe con estándares de calidad. Por otro lado, con la población se debe trabajar cultura medio ambiental, esto es muy importante, sin esto, ningún buen plan de recuperación será efectivo. Luego detectar los puntos que afectan la laguna de Yarinacocha y armar mesa de diálogo con todos los actores políticos porque una institución solo no va poder solucionar el problema del lago de Yarinacocha…”

A medida que se acerca la fiesta de San Juan, el lago de Yarinacocha enfrenta retos significativos en su recuperación. La educación ambiental, la mejora del sistema de desagüe, la recolección adecuada de desperdicios y el diálogo entre todos los actores involucrados son algunas de las propuestas planteadas por los contribuyentes y especialistas para abordar esta problemática. El futuro del lago depende del compromiso y la acción conjunta de la comunidad y las autoridades, quienes deberán trabajar juntos para garantizar la preservación de este importante recurso natural y turístico.