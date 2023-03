Piero Morning volvería a las pantallas a través de Oriental Televisión

El carismático, divertido, pero controvertido a la vez, Comunicador social Piero Díaz Torres, más conocido en el mundo del espectáculo como el popular “Piero Morning”, estaría regresando a la televisión local luego de 3 años de ausencia, pero esta vez por la señal abierta de Oriental Televisión Canal 21 de Pucallpa, según dio a conocer ayer durante una entrevista que le hicieran en el magazine “La Agenda de Hoy”, donde el también influencer manifestó haber sido invitado a formar parte de dicha casa televisora, lo cual aseguró que le encantaba la idea, aclarando, sin embargo, que aún no había definido nada, pero que si le gustaría que sea por la mañana.

Durante la entrevista que le realizó la conductora de “La Agenda de Hoy” Adriana García, en cada momento se mencionó que el referido comunicador pasaría a formar parte de este equipo. Incluso ante la ausencia de Betsy Mendoza, Piero Morning actuó como un conductor más, ya que también era quien recepcionaba las llamadas del público que en ese momento se ponían al aire, donde se pudo evidenciar que varias de las televidentes que llamaron le llenaron de elogios y le pedían al carismático comunicador, que vuelva a conducir un programa en la tele. Es así que Piero se atrevió a preguntar en que horario le gustaría al público que regrese.

VER TAMBIEN: Dayana Falcón desata comentarios hots por video de doble sentido publicado en sus redes

Al ser abordado por nuestro medio, el también animador e influencer, nos confirmó que efectivamente fue invitado a formar parte del Oriental Televisión, pero que todavía se encuentran en conversaciones con los directivos, a fin de determinar cuál sería su horario el tipo de programa que iba a conducir, aunque manifestó que se encuentra capacitado para desempeñarse en cualquier área, toda vez que ha conducido programas de Magazine, Musicales, de animación y también de espectáculos, recodando que en este último tuvo buenos y malos momentos, debido a su vehemencia y su actitud de llamar las cosas como son, anotó.

Por otro lado, expresó su emoción de retornar nuevamente a la televisión tras un periodo de tres años, pero celebró al mismo tiempo que el público no se ha olvidado de él, lo cual ha quedado evidenciado en las efusivas llamadas recibidas durante la entrevista en “La Agenda de Hoy”, indicó. “Siento que, en esta nueva etapa de mi regreso a la tele, mi participación será con mayor soltura y aplomo, pero sobre todo con una mayor identificación con el público que aún me recuerda, me gustaría sintonizar nuevamente con las amas de casa, eso me emociona y me llena de satisfacción”, reveló el animador al concluir la presente nota.

SAMUEL PINEDO