Empresarios acusan a general PNP de cobrarles cupos

LAMBAYEQUE: El sábado 25 de junio, a solo tres días de haber sido designado como jefe de la Macro Región Policial de Lambayeque, el general PNP Max García Esquivel dirigió un gigantesco operativo simultáneo en discotecas y Night Clubs de diferentes puntos de esta ciudad. La finalidad supuestamente era el control de identidad de los asistentes y la búsqueda de menores de edad. Sin embargo, otro era el objetivo: imponer una tarifa o “cupo” a cambio de permitir el funcionamiento de los establecimientos.

Existen testimonios de media docena de empresarios chiclayanos que identificaron al general PNP Max García como la persona que les impuso un “cupo” de 2 a 3 mil soles semanales para evitar la intervención policial.

Los empresarios señalaron que a nombre del general García, su brazo derecho, el suboficial PNP Ray Velásquez Calsín, es quien hace los cobros.

Durante el proceso de corroboración de los testimonios de los empresarios, el sábado 16 de julio a las 4 y 15 de la tarde, se registró en video al suboficial Ray Velásquez en las inmediaciones de La Casa Comunal de la Juventud Guillermo Baca, ubicado a espaldas del Ministerio Público y del Poder Judicial de Chiclayo. Se le filmó en el preciso momento que extorsionaba a uno de los empresarios, dueño de un local de diversión.

En las imágenes se observa al suboficial Ray Velásquez conversando en plena calle con un empresario, mirando a todos lados, y luego recibe un fajo de billetes. Incluso se dio tiempo de contar el dinero, que guardó en uno de los bolsillos de su pantalón, sin imaginar que lo estaban grabando.

Ray Velásquez Calsín ostenta el grado de suboficial técnico de segunda. Tiene 39 años de edad, es natural de Arequipa y es uno de los siete suboficiales del entorno personal del general Max García Esquivel, en la Segunda Macro Región de Lambayeque, de acuerdo con los registros de cambios de colocación de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP.

Este diario verificó que el número celular 940 914 481 que usa el suboficial Velásquez para comunicarse con los empresarios está a nombre de Factor Espinoza Ortiz, un ciudadano de 70 años que radica en Arequipa.

Se entrevistó al general Max García Esquivel para recoger su versión sobre las imputaciones en su contra. Confirmó que el suboficial Ray Velásquez trabaja bajo sus órdenes en el área de ayudantía y que forma parte de su equipo personal.

“Ha trabajado conmigo en Lima norte, donde hicimos buenos trabajos desbaratando una serie de bandas criminales, por eso lo traje a Lambayeque” dijo.

Al ser consultado sobre las imágenes captadas donde el suboficial Ray Velásquez extorsiona a un empresario cobrándole “cupo”, el general García respondió: “Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Cada uno es responsable de sus actos. Yo no he recibido a ningún empresario en mi oficina y menos les he pedido dinero. Eso tendrá que investigarse”, señaló.

Recién fue ascendido a general PNP

El general Max García Esquivel ascendió al grado inmediato superior en enero 2022 y fue nombrado como jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad. Pero no duró mucho tiempo y el 14 de marzo fue relevado y se le asignó la Dirección de Participación Ciudadana.

Dos meses después, el 22 de junio, García fue cambiado a la Segunda Macro Región Policial de Lambayeque en reemplazo del general PNP Rafael Ríos Zavala. Al poco tiempo comenzó con los operativos a las discotecas.