Cantante urbano compone tema de niño suicida

Sin lugar a duda la noticia del niño de 10 años que se ahorcó en su vivienda del asentamiento humano Guido Nitzuma en Manantay, sigue dando que hablar, en esta oportunidad el cantante pucallpino de música urbana Amado Saavedra Cornejo, más conocido en el ambiente musical como Melassa Vevo.

El cantante ha compuesto un tema alusivo a este triste acontecimiento cuya noticia dio la vuelta al mundo, intitulado “Depresión”, la misma que al ser subido a las redes sociales se volvió viral logrando en apenas dos días que 25 mil personas lo vean, lo cual sorprendió al propio cantante, y que sus otros temas no lograron tal récord en tan poco tiempo.

El Choche pudo contactarse con él y le preguntamos, como así le nació la idea de crear una canción inspirado en este lamentable suceso acontecido en nuestra ciudad, a lo que respondió, que al igual que a otros, este hecho le impacto a sobre manera y se preguntaba, ¿cómo sus padres pudieron descuidar tanto a su hijo?, pero sintiendo al mismo tiempo una angustia en el corazón, al preguntarse ¿Cuántos niños no estarán pasando la misma situación? Precisó que la canción busca concientizar y hacer reflexionar a otros padres de familia, para que no descuiden a sus menores hijos, sobre todo, que nunca dejen de darle amor, porque eso es lo mas importante para un niño, sentirse amado por sus seres queridos, enfatizó.

El artista nos contó, que por este tema ha recibido cientos de llamadas de amigos y conocidos de diferentes lugares, felicitándole por su iniciativa, siendo que una de ellas le dijo; “Melassa, te luciste con este tema, ya eres una leyenda. Señaló que esta última frase le gusto tanto que por ello decidió cambiarse de Nombre de Melassa Vevo a Melassa La Leyenda, fue lo que nos dijo.

Aquí les dejamos un extracto de la letra de este tema llamado “Depresión”, que hasta el momento ha tenido mas de 600 comentarios en el Facebook: “Mamá! Perdóname por esta decisión fatal/ Solo quería amor/ Y lo único que hacías era lastimar/ Decías que por mi/ A ti siempre te va mal/ Que no debí existir, que fui un error tal cual/ por eso me pegabas/ Me gritabas/ Tu rencor nunca saciabas/ Un palazo, unos insultos/ Y una tremenda patada/ Sin mencionar las cachetadas/ insultos en mi corazón/ Que nunca sanaban…” “Dios mío porque este mundo/ Se vuelve cada vez más frio/ La depresión inunda/ Se opta por el suicidio/ Muchas madres con el corazón podrido/ Muchos niños que han sufrido”.

Finalmente, el cantante nos comentó que acaba de regresar de un viaje a México, Ecuador y Colombia donde aprovecho para también dar a conocer un poco de su música, los últimos como “Eres Vida”, “Contigo lo puedo todo”, entre otros.