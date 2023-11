Al estilo de puno se casó peruana y ´gringo´

La romántica historia de una usuaria de TikTok, @Lizzy_black27, y su compañero estadounidense ha cautivado a una multitud en la plataforma. A pesar de mantener una relación a distancia, la pareja finalmente celebró su unión en una espléndida boda en Juliaca, Puno.

El encuentro de la pareja tuvo lugar durante una misión evangélica, y a pesar de las dudas de muchos sobre la solidez de su vínculo, lograron superar los desafíos del amor a pesar de la distancia y decidieron dar el paso hacia el matrimonio.

En un conmovedor video compartido en TikTok, la joven expresó su amor y gratitud hacia su esposo. Con un emotivo texto, la peruana compartió las imágenes de su dichosa boda al lado de su recién esposo.

«Quiero cuidarte, amarte y enamorarte todos los días, porque contigo me siento segura y tranquila. Me has dado la paz que hacía mucho no sentía, y te agradezco por estar conmigo, por apoyarme en todo. Al final, encontré todo lo que quería en una persona. Te adoro», escribió la joven en la descripción.

La boda, donde la pareja lucía atuendos blancos y estaba rodeada de billetes, se volvió viral en TikTok, generando miles de reacciones y comentarios de usuarios impresionados y conmovidos por su amor y la singular celebración de su unión.

En Juliaca, Puno, las bodas se llevan a cabo con gran pompa. Después de la ceremonia religiosa, es común que los invitados formen largas filas para entregar regalos a los recién casados. Los obsequios van desde muebles, cocinas y juegos de comedor hasta regalos más extravagantes como efectivo, vehículos y departamentos.