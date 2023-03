Pequeña de dos añitos que desapareció en un descuido

Hoy cumple 25 días que la pequeña Gabrielita de apenas dos años y siete meses está desaparecida y sus padres siguen buscándola incansablemente. Tuledith Bautista Teodoro pidió ayuda a la Policía y el Ejército para sumarse en las labores de búsqueda de la menor de sus tres hijos.

“Nos sentimos abandonados, hoy mismo mi esposo y algunos familiares salimos a buscar a mi hija, porque no me resigno a perderla. Por favor quiero hacer un llamado a la Policía para que no nos abandonen y ayuden a buscar a mi niña”, dijo la desconsolada madre de familia al tiempo de recordar aquel 4 de marzo a las 4:00 p.m. cuando la pequeña Gabrielita desapareció en un pequeño descuido.

Dijo que junto a su esposo de nombre Abel Alexander Runco Ayra, su padre Agustín Bautista Picón y su niña acudieron a la playa de Sachavaca con la finalidad de cosechar yuca que debía vender en el mercado local. Su padre limpiaba el terreno para sacar yuca, su esposo estaba cultivando maíz, su niña jugaba a su lado y ella estaba sacando sachaculantro. “Mi hija estaba a mi costado jugando y me agaché para recoger y cuando levanto la cabeza a mi Gabrielita ya no lo vi, pregunté a mi papá si lo había visto, me dijo que no igual mi esposo, me desesperé y caminé con dirección al río Monzón, pero no había huellas”, explicó.

Asimismo, informó que cuando llegaron a la playa Sachacavaca para recoger yuca en el camino encontró huellas (pisadas) que terminaba en unos matorrales cerca de su predio. “Mi corazón de madre me dice que mi hija no está muerta, por eso pido a la fiscalía, policía y de más autoridades buscar a mi niña no sólo en el río, sino por tierra, porque sospecho que alguien más pudo haberse llevado”, manifestó.

Recordó a Gabrielita como una niña inteligente que a sus dos años y siete meses hablaba claro y llamaba por su nombre a sus hermanos Kenyi (13) y Kaori (11), quienes al igual que sus padres están sufriendo por la desaparición de su hermanita menor. Cualquier ayuda o información comunicarse al celular número 928 106 753.

DATAZO:

La desaparición de Gabrielita es investigada por la fiscalía de Monzón a cargo del fiscal Héctor Ucuñan.