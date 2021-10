Un trágico y horrendo final

Javicho un joven de la serranía se aventuró en la selva en busca de trabajo y fortuna. Como todo joven era muy alegre, audaz y muy comedido. En una oportunidad después de haber trabajado seis meses cargando madera, se fue a su natal Huancayo a visitar a sus padres y a su prometida naticha.

Después de una semana regresó inmediatamente a la selva esta actitud dejó mucho que pensar en sus padres y la novia. Ya que él siempre le gustaba estar en familia y mejor aún con ella. Pero en esta ocasión le notaban intranquilo, pensativo, melancólico. Es así que agarró sus cosas y se vino a la selva, despidiéndose de sus padres, pero de su prometida ni se acordó.

Entonces ellos dedujeron que algo andaba mal. Años más tarde se enteraron de lo que realmente había pasado con él. Según contó un cargacho que había trabajado junto con él en las alturas del pichis narro que Javicho se había enamorado perdidamente de la mujer de su patrón y está también se enamoró locamente de él.

Ella era extraordinariamente hermosa, su figura voluptuosa y su mirada de felina y seductora engatusaron al pobre muchacho. En un principio no la aceptó ya que le habían contado que su marido Don Tato era un exguerrillero de origen alemán y cuando estaba en el cuartel había matado a muchos terrucos entre ellos a muchos inocentes.

Cuando fue dado de baja trajo consigo como trofeo a una hermosa jovencita todos pensaron que era su hija, pero el tiempo dijo todo lo contrario, nadie sabía de donde era la bella doncella solamente sabían que se llamaba Daniuska. Una tarde de verano los dos amantes mientras se encontraban escondidos en un grueso shuwawako, planearon asesinar al marido, para luego huir con la caja fuerte con rumbo desconocido donde nadie les encontrara.

Pero lo que no sabían es que les esperaba un trágico final. Ya que Don Tato les estaba escuchando encima del árbol ya que había sospechado de la infidelidad de su mujer con el joven maderero y decidió seguirles el juego planeando una muerte horrenda para ellos, es así que se comportaba como si nada pasara.

Cuando llegó el día de ejecutar el plan su mujer se acercó sonriente y acariciándole le dio un plato de caldo de gallina con veneno y su taza de café, pero antes de comer le pidió a su esposa que fuera a traerle un pan de la cocina allí el aprovecho para tirar la comida por la ventana cuando regreso ella le dio el pan y se lo comió todo.

Una vez acabado le dijo que se iba adormir ya que se sentía cansado y no se sentía bien. Ella pensó que sus planes les habían funcionado correctamente, así que tomando algunas ropas en una mochila fue a encontrarse con Javicho en el lugar que quedó encontrarse. Allí se besaron, se abrazaron, y después de haber consumado su pasión se quedaron profundamente dormidos bajo el mosquetero, en el campamento que su galán había improvisado.

Un grito desgarrador le hizo despertar de su profundo sueño, ya había amanecido y estaba completamente desnuda y atada lo que vio le dejo sin aliento su marido estaba descuartizando vivo a su joven enamorado aunque suplicó que no le hiciera y quien debía matar era a ella ya que tenía la culpa, él no le hizo caso, -ya te tocara a ti solamente le dijo-, mientras desmembraba la anatomía de su amante.

Cuando él se volvió para seguir con ella la encontró desmayada, entonces hizo con ella lo que nunca un ser humano normal pueda hacer. Descargó su despecho en los dos cuerpos, luego tomando su revólver se voló la tapa de los sesos. Al día siguiente un grupo de pescadores vieron a lo lejos muchos gallinazos en el cielo así que decidieron ir a ver lo que sucedía. Cuando llegaron en el lugar de los hechos tuvieron que agarrarse de las cañabravas para no caerse de la impresión ya que nunca en su vida habían visto un crimen tan salvaje y horrendo, las cabezas sin ojos estaban colgados las partes del cuerpo estaban regados por el suelo juntamente con los intestinos. En aquella playa los pescadores cuentan que no pueden pescar ya que las ánimas de los amantes deambulan por allí, y en las noches oscuras se escuchan gritos aterradores que los ponen los pelos de punta.



DORIS TAMINCHI