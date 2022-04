Mujer cuenta que tiene la receta para curar a los huaraperos

Siempre venía tomado, estaba cansada, no existía un día en el que venga sobrio. Pensaba votarlo de mi casa. Cierta noche, en mi sueño se me apareció un viejito y me dijo que tenía la solución. Sacó de su espalda una guaba y de ella me ofreció una semilla, la junto con un pedazo de excremento de pato e hizo una bebida, “solo tienes que mezclarlo con la cerveza y así curaras a ese borracho”

Todo empieza

Se la pasaba trabajando toda una semana, sin descanso, pero llegaba domingo y en su bolsillo no había ni un sol. Estaba enfada con él, no era justo, pues, también laboraba y teníamos que apoyarnos de eso se trata una relación ¿verdad?

Cuál es el sentido si uno se esfuerza y al otro no le interesa. Mi familia me decía que lo deje, mis amigos me lo decían, pero aunque digan que soy una tonta, realmente lo quería y guardaba la esperanza que algún día cambiaría. Nuestra relación colgaba de un hilo y un error suyo sería la tijera que lo corte.

¡Por qué lo quería ore por él! deseaba que deje el alcohol. Al llegar la noche, sucedió algo raro, pues, estaba en medio de mi huerta cuando de la nada se apareció un anciano, se me acercó y de su espalda sacó una guaba, de ella escogió una semilla y me la entregó “Solo es necesario un pedacito de esto y un poquito de ‘caca’ de pato, lo mezclas con la cerveza y jamás volverá a tomar un vaso de alcohol”.

Al día siguiente, decidí hacerlo, compré toda una caja de cerveza y le dije que celebraríamos, me preguntó las razones, pero le dije ¿porque no? si tomas con tus amigos porque no conmigo. Se tomó hasta la última gota, después de un tiempo empezó a vomitar, tenía diarrea, estaba pálido ya creía que lo había envenenado.

Cuando se le pasó el efecto, le dije; “ves lo que te hace la cerveza, sigue tomando y se te va a salir el estómago por la boca” pueden imaginar que me echo la culpa. Al llegar el fin de semana volvió a ir de fiestas con sus amigos, pero le sucedió lo mismo, vomitaba y le daba diarrea, llegaba a la casa todo pálido.

Así sucesivamente volvía a tomar, pero siempre sucedía lo mismo, su estómago expulsaba todo lo que era cerveza.

Podría agradecer al anciano, pero nunca lo volví a soñar. Si bien creen que no existe las madres de las plantar en mi criterio y experiencia te confieso que el padre de la guaba salvó mi relación.

JEAN VILLACREZ