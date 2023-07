Mi ‘veshi’ es una bruja y casi me mata

Ricardo, un joven manantaíno, decidió compartir con nosotros una historia que le resultó difícil de creer. Nos aseguró que no consume drogas y que es un buen católico que asiste a misa todos los domingos por la mañana. Lo que ocurrió fue durante la pandemia del Covid-19, cuando muchas familias quedaron enclaustradas en sus hogares.

Ricardo recordaba haber escuchado rumores de sus vecinos sobre una vecina que vivía detrás de su casa y que supuestamente era una bruja. Sin embargo, él siempre lo tomó como habladurías y chismes sin fundamento. Incluso su madre le había comentado que una vez vio a la vecina fumando ‘mapachos’ y tenía un gato negro atado a una especie de cruz. Pero para Ricardo, eso no era más que una broma cruel.

La verdad es que Ricardo estaba cegado por muchas cosas que no quería creer. La vecina era atractiva y un día cuando subió a su árbol de mango a sacar frutos vio sin querer a su vecina desnuda, su cuerpo era el de una joven de 20 años bien conservada como para tener unos 40 años como él creía, lo cual lo dejó desconcertado cuando su padre le dijo que en realidad tenía unos 80 años.

Entre risas le decía a su papá “como va ser viejo si yo la he visto calatita y esta buena la vecina”, pero el día en que fue testigo de algo fuera de lo normal lo dejó mudo y en cama con fiebre durante semanas. Estaba tan mal que tuvo que ser internado en un hospital porque su familia creía que tenía dengue.

Después de tres semanas, Ricardo se recuperó y les contó nerviosamente a sus padres y hermanos lo que había pasado. Dijo que un día, su hermano mayor se emborracho en la casa por el cumpleaños de su madre todo bien en familia y se quedó dormido en el baño, impidiéndole entrar para orinar. No le quedó más remedio que salir a la huerta a las tres de la mañana para hacerlo. Todo estaba oscuro y no pudo prender la luz porque el foco se había quemado y no lo había cambiado.

Ya resignado, estaba listo para orinar cuando escuchó un fuerte aleteo como si algo estuviera tratando de volar. El sonido venía de la huerta de su vecina, así que se acercó un poco y miró por una rendija. No veía nada por la oscuridad, así que prendió la linterna de su celular. Un sonido hizo que mirara hacia arriba y lo que vio lo dejó helado: su vecina estaba flotando en el aire a la altura del techo de calamina de su casa.

En su mente solo dijo «es una bruja» y como si la vecina hubiera escuchado sus pensamientos, lo miró y fue hacia él. Después de eso, perdió la razón y quedó mal como ya sabían. Después de escuchar la historia al día siguiente su madre y su padre fueron a la casa de la vecina, pero encontraron a otras personas allí. Les dijeron que la dueña le había vendido la propiedad a un bajo precio hace días y simplemente no sabían nada de ella… La vecina bruja desapareció dejando a todos consternados y a Ricardo aún con vida.

LETTO BAUCH