Enfermera cuenta haber visto un Tunche en el Hospital II de Pucallpa

El hospital II de Pucallpa por lógica no es lugar tranquilo, muertos y varios heridos de gravedad son situaciones de cada día, te lo digo en mi experiencia como enfermera. Si bien es cierto que para eso nos preparamos, hay algo que nadie te enseña, ¡A cómo reaccionar si un fantasma se te aparece! Entiendo lo inverosímil que puede ser creerme, pero las puertas a lo paranormal no las buscas solo se te presentan.

¡Todo empieza!

Era mi turno en el hospital, solo había un porcentaje de personas menor al de la mañana cuando de pronto viene un herido, tenía la pierna rota, lo atendimos de inmediato, el hueso le había perforado la pierna. Lo trasladamos a la sala de los rayos x y al notar la gravedad, el médico de turno decidió que sería necesaria una operación por lo que se realizó todo el papeleo y así sucesivamente fue trasladado a la sala de cirugía.

VER TAMBIEN: CUENTOS DE LA SELVA: LA LAMPARILLA.

En el lugar estaba el personal que realizaría la operación y como mi presencia no sería necesaria volví a mi puesto. No lo mencioné, pero eran las dos de la madrugada y las instalaciones a esa hora son muy silenciosas y dan mucho miedo.

Me encontraba a punto de llegar cuando de pronto se escucha un ruido dentro de las habitaciones, apresuré el paso y como a dos metros de mi persona observé a un hombre de bata blanca. Proseguía su camino con un paso lento, como si estuviera herido, en un momento imaginé que era un paciente internado por ello me acerqué lentamente para tratar de ayudarlo, podría estar perdido.

“Buenas noches, que hace por aquí, ¿está perdido? Lo puedo ayudar” a pesar de mi insistencia me ignoraba. No podía dejar que deambulará por estos lados, le tope el hombre y entonces desapareció y un destello de luz me cegó.

Cuando abrí los ojos estaba en una camilla, mi compañera indicaba que me habían encontrado inconsciente en los pasillos a cirugía. No podía creerlo, les conté a mis colegas lo sucedido, pero lo aterrador fue enterarme que varios lo habían visto.

Según cuentan el fantasma es el de un hombre que había sufrido un accidente de tránsito y murió en los pasillos cuando era trasladado a la sala de cirugías.

Nuestra vocación nos enseña a ser fuertes, a valorar cada vida, cada muerte nos duele, pero lo trágico de fallecer es que tu alma no pueda descansar en paz.

Finalmente

Recordarles que cada cuento es basado en relatos de varias personas, que aseguran haber vivido experiencias paranormales, agregar que este contenido es exclusivo del Diario El Choche.

JEAN VILLACREZ