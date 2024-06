El misterio de Yarinacocha y las huellas de una bruja

En un pequeño pueblo en el distrito de Yarinacocha, en la ciudad de Coronel Portillo – Ucayali, una abuela relata una historia que ha dejado una huella profunda en su vida. Cuando se casó y tuvo a su primer hijo, vivía en una humilde casita de techo calaminas y paredes de madera. Durante ese tiempo, sucedían eventos extraños y aterradores en el pueblo: los niños fallecían durante la noche, apareciendo al amanecer pálidos, sin una gota de sangre, con un hueco en la cabeza y una mano marcada en la espalda.

La abuela, llena de miedo, se esforzaba por no dejar solo a su hijo durante las noches, abrazándolo siempre para dormir. Una noche, mientras estaba acostada con su bebé a su lado, esperando a su esposo, experimentó algo inusual. Aunque no tenía sueño, sus ojos se cerraron y no podía moverse.

Relata que las calaminas del techo comenzaron a moverse, como si algo estuviera caminando sobre ellas. Cuando el ruido cesó, sintió un peso sobre la cama y plumas rozando sus pies. En ese momento, recordó las historias de lo que estaba sucediendo en el pueblo y comenzó a rezar. Sintió frío, como si la puerta se hubiera abierto, pero después de un rato, finalmente pudo abrir los ojos.

Asustada, comenzó a mirar a su alrededor y se dio cuenta de que su hijo estaba en el borde de la cama, casi a punto de caer. Ya no estaba envuelto en sus sábanas, pero la puerta estaba completamente cerrada. Al mirar al suelo de tierra de la casita de calamina y madera, notó unas enormes huellas de ave marcadas.

Después de este incidente, hizo todo lo que sus conocidos le recomendaron para «proteger» a su hijo, ya que comenzaron a decirle que una bruja quería llevarse al niño. Afortunadamente, después de tomar estas medidas, no volvió a suceder nada más. Sin embargo, esta experiencia dejó una huella profunda en la abuela.

Siempre cuenta esta historia con una mezcla de miedo y asombro, y aunque muchos pueden pensar que son simplemente supersticiones del pueblo, ella está convencida de que lo que vivió fue real.

Esta historia, que ha pasado de generación en generación, es un recordatorio de lo inexplicable y misterioso que puede ser el mundo en el que vivimos. Aunque no podemos entender completamente la existencia de muchos seres extraños, solo algún día sabremos qué es lo que se oculta en las sombras y aquellos lugares aun inexplorados de la selva virgen.

LETTO BAUCH