‘Doñita’ tuvo encuentro con un espíritu de la naturaleza

‘Doñita’ tuvo encuentro con un espíritu

Esta es la historia de una mujer que tuvo una experiencia increíble con un ser extraño que le dijo ser el hijo de una planta de tahuari. El hecho ocurrió a la una de la madrugada en su casa donde ella tiene dicho árbol, que le regaló su suegra para que le diera buena suerte y fertilidad. Ella estaba muy contenta con el árbol, pero nunca se imaginó que tendría vida propia y mucho menos que tendría un hijo.

Una noche, mientras su esposo roncaba como un oso, ella sintió mucho calor y decidió salir al patio a refrescarse. Allí estaba el árbol de tahuari, que lucía muy verde y frondoso. Ella se acercó a él para regarlo un poco y darle las gracias por sus bendiciones.

????VER TAMBIÉN: Pareja de enamorados recibió una desagradable visita en un ‘telo’

????VER TAMBIÉN:

Fue entonces cuando escuchó una voz infantil que le dijo: «Hola, mamá». Ella se asustó tanto que casi se desmaya, pero se armó de valor y le preguntó quién era. El árbol se movió y de entre sus ramas salió un niño pequeño, de piel verde y cabello marrón, que le sonrió con ternura.

«Yo soy tu hijo», le dijo el niño. «El hijo del árbol de tahuari. Tú me cuidas y me das amor, por eso te llamo mamá». Ella no podía creer lo que veía y oía, pero sintió una extraña conexión con el niño. Le preguntó cómo se llamaba y él le dijo: «Me llamo Tahu».

Ella le preguntó si había más como él y él le dijo: «Sí, hay muchos hijos de la naturaleza, pero no todos pueden hablar con los humanos. Solo los que tienen un vínculo especial». Ella le preguntó si podía tocarlo y él le dijo: «Sí, pero ten cuidado, tengo espinas». Ella lo abrazó con cuidado y sintió su calor y su latido.

Ella le contó lo sucedido a su esposo al día siguiente, pero él no le creyó. Pensó que había tenido un sueño o una alucinación. Ella insistió en que era verdad y le pidió que la acompañara a la huerta esa noche para comprobarlo. Él accedió a regañadientes, solo para complacerla y tranquilizarla.

????TE PUEDE INTERESAR: Huaico interrumpió pase a Pucallpa y provocó problemas

Así fue como esa noche los dos salieron al patio a la una de la madrugada, llevando una linterna y una cámara. Llegaron al árbol de tahuari y lo llamaron por su nombre. Al principio no pasó nada, pero luego escucharon una risa de niño que les dijo: «Hola, papá y mamá». Ellos se quedaron boquiabiertos al ver al niño salir del árbol y saltar hacia ellos. Él los abrazó y les dijo que estaba muy feliz de verlos. El niño les contó muchas cosas sobre el mundo de las plantas y los animales, y les hizo muchas preguntas sobre el mundo de los humanos.

El esposo de la mujer le preguntó al niño dónde vivía y este le indicó que en el árbol de tahuari, que ella era su mamá y su hogar; también les dijo que estaba muy feliz ya que trataban bien a las plantas en su huerta y eso era muy bueno y que no podía salir muy seguido ya que tenía reglas que cumplir al igual que sus hermanos de la naturaleza. El hombre le preguntó qué era él, y este le dijo: «Soy un hijo de la naturaleza y los hijos de los hombres no lo entenderían». Terminando de decir eso les dijo hasta pronto y al igual como salió del árbol se perdió entre su corteza.

A la fecha nuestra lectora nos contó que no han vuelto a tener otro encuentro con ese ser pequeño, pero que siguen cuidando del árbol de tahuari con mucho cariño y respeto. También nos dijo que desde entonces ha sentido una mayor conexión con la naturaleza y que ha empezado a plantar más árboles y flores en su patio.

Dice que se siente más feliz y más plena, y que espera volver a ver a Tahu algún día. Nosotros no sabemos si creerle o no, pero le agradecemos por compartir su historia con nosotros. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que es posible que existan hijos de la naturaleza? ¿Te gustaría conocer a uno?