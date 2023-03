Norca Macedo hace su regreso triunfal después de 8 meses a Río Klaro

Mucho se ha especulado sobre la repentina renuncia de la cantante Norca Macedo Flores, como voz principal de la popular Orquesta Internacional “Río Klaro” de Puerto Maldonado, donde alcanzó la fama con la solicitada canción que batió todos los records “Me sobran las palabras”, magistralmente interpretado por esta gran cantante que dicho sea de paso es pucallpina de nacimiento y poseedora de una modulada y melodiosa voz que encandila a muchos.

Si bien es cierto al momento de su renuncia Norca Macedo no quiso revelar el motivo de su alejamiento de Río Klaro y solo atinó a decir que era por otros proyectos; sin embargo, hoy al hacer público su retorno nuevamente a esta agrupación musical, en entrevista con El Choche, ella nos contó a que se debió realmente su decisión de dar un paso al costado, de la orquesta donde estuvo laborando por un espacio de 5 años. La artista dijo; que su decisión de dejar Río Klaro en el mes de junio del año pasado, es porque habría tenido muchas diferencias con quien en ese momento había tomado las riendas del grupo musical, no obstante, indicó, que no quería mencionar su nombre y que prefería mantenerlo en reserva.

La cantante señaló, que, en la actualidad es otra la persona que maneja la orquesta, y es por ello que cuando le llamaron nuevamente, fue y tras conversar y aclarar el porqué de las cosas, llegaron a un acuerdo para integrar nuevamente el grupo como primera voz. La artista dijo que, durante el tiempo que estuvo alejada del grupo, estuvo realizando algunos proyectos y evaluando su permanencia en los escenarios, pero, sobre todo, decidió darse un espacio junto a su familia, a quienes considera lo más importante en su vida.

Al valorar su retorno a Río Klaro, expresó su deseo de que la orquesta vuelva a ser la misma de antes, “Para mí es casi nuevo reingresar nuevamente tras cierto tiempo, porque los integrantes con los que yo trabaje, ya no están tampoco, y hoy me encuentro con nuevas caras, con otros profesionales de la música, con quiénes me toca trabajar y seguir adelante para retomar nuestro sitial dentro del mundo musical”, enfatizó.

Refirió que las cosas para su regreso se dieron muy rápidamente y que recién se vienen organizando para ver la posibilidad de lanzar nuevos temas; sin embargo, el repertorio musical se mantiene y es con ello que estaremos realizando nuevas presentaciones, “son temas que el público nos pide y nosotros gustosos de poderlos complacer, quiero decirle al público que estoy eternamente agradecida por todo el cariño que me muestran y que Norca Macedo ya está aquí otra vez, renovada y con muchas ganas de reencontrarme con mi gente”, finalizó.

SAMUEL PINEDO