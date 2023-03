No se informa dónde están 273 millones de 7 obras licitadas el 2023

A la fecha, no se conoce en su totalidad, cuanto es el saldo de balance que ha incorporado el gobierno regional de Ucayali (Goreu) a su Presupuesto Institucional Modificado 2023. No existe la resolución que totalice el monto final y las obras a las que se destinan esos fondos.

En el 2022 se licitaron 7 obras por un monto de 342 millones de soles, pero según el MEF, en su página de Transparencia Económica, al 18 de marzo, el Goreu sólo había incorporado 69 millones de su saldo de balance a su presupuesto 2023. ¿Dónde están los otros 273 millones de soles?

Esa falta de información, es de total responsabilidad del Gerente de Planeamiento y Presupuesto del Goreu, economista Jorge Ruiz Marina, quien, al parecer, con toda su experticia como funcionario en gestiones anteriores (estuvo con Jorge Velásquez, luego en el primer gobierno de Gambini, después un tramo con Francisco Pezo y ahora volvió al Goreu en el segundo gobierno de Gambini), no estaría actuando con la celeridad del caso, lo que deja lugar a una serie de especulaciones y de quejas por parte de directivos de instituciones como el Tecnológico Suiza y la ESFA Meza Saravia que están a la espera de las licitaciones y el inicio de la ejecución de obras que remodelen sus vetustos locales educativos.

¿Por qué Ruiz Marina, no sincera plenamente el saldo de balance?

69 MILLONES SEGÚN EL MEF

Una fuente al interior del Goreu informó que, a la fecha ya se habrían incorporado 130 millones de fondos del saldo de balance al Presupuesto Institucional Modificado 2023 del GOREU. También confirmó que aún no había resolución regional e indicó que se seguían incorporando más montos.

Sin embargo, otra cosa dice una consulta amigable, hecha el sábado 18 de marzo, en Transparencia Económica del MEF.

Según el documento del MEF, la incorporación de saldo de balance, hasta el 18 de marzo, alcanzaba la cantidad de 69 millones 999 334.00 soles. Es decir, no los 130 que mencionó la fuente.

VER TAMBIÉN: Sentenciado por hurto agravado es detenido

Pero tanto la información de la fuente, como la de Transparencia económica, dejan como zapatilla en calle de asentamiento después de la lluvia, los 21 millones que alegremente, hace algunas semanas informó Ruiz Marina que sería el monto del saldo de balance.

¿Por qué Ruiz Marina se habría aventurado a presentar un escaso saldo de balance? ¿desconocía las obras que dejó la gestión anterior en ejecución o en licitación?

¿No despierta sospechas y especulaciones el hecho que Ruiz Marina, a la fecha no termine de incorporar las obras del saldo balance al Presupuesto Institucional Modificado 2023 del Goreu? ¿Está intentando acomodar el presupuesto o escondiendo información? O, en el mejor de los casos ¿la oficina de planeamiento no tiene sus archivos bien organizados o la transferencia de cargo fue deficiente?

¿DEVOLUCIÓN DE FONDOS?

Según un especialista, podría ser posible que, si no ha incorporado fondos de inversión, éstos ya hayan sido devueltos al tesoro público del gobierno central. Y eso, solo podría haber sucedido por negligencia en la oficina de Planeamiento.

En el beneficio de la duda, pensando positivamente, todavía podría incorporarse montos hasta fin de mes, aunque tardíamente, pero, si bien el MEF es flexible, tampoco puede esperar todo el año a que se incorporen los fondos que el año pasado no se gastaron o no se invirtieron.

De hecho, el MEF está siempre alerta para recoger los fondos que no se invirtieron y para, devueltos al Tesoro Público, no soltarlos hasta que no se cumplan una serie de requisitos. ¿Está el Goreu en ese problema y no sincera lo que ha ocurrido?

El efecto de incorporar los montos de saldo del año pasado, es que las obras que se venían ejecutando en el 2022 o que fueron licitadas ese año continúen ejecutándose o sigan su proceso de licitación, para que los fondos no retornen al gobierno central.

En todo caso, una pregunta flota en el ambiente burocrático ¿Sabe Gambini realmente cuánto de dinero dejó la gestión anterior y estaría demostrando que no tiene capacidad de gasto porque si quedaron fondos del año pasado, éstos ya deberían estar invirtiéndose? O ¿De repente, su Gerente de Planeamiento tiene otros intereses? Pregunta incómoda, pero pregunta que si se resuelve podría aclarar el camino que seguirá el presupuesto de este año.

OBRAS LICITADA Y MONTOS MAYORES

Entre tanto, nuestro medio ha podido reconstruir una lista de obras que se licitaron el año pasado, con montos que, al totalizarse, llegan a los 342 millones, cifra que, como saldo de balance debería incorporarse al PIM 2023 del Goreu. Si a la fecha, se ha incorporado sólo 69 millones ¿dónde está el resto?

La población merece una explicación.

LA LISTA LICITADA

A continuación, la lista de obras licitadas y sus montos.

1.- Licitación Pública N° 010-2022-GRU-GR-CS

Obra: “Mejoramiento de servicios educativos de las especialidades de construcción civil, mecánica automotriz, electrotecnia industrial, administración de recursos forestales y producción agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Público Suiza – Ucayali”. El Monto de la obra: 201 millones 886 072.56 soles. A la fecha, los directivos del Suiza, afirman que estaría culminándose el expediente técnico, para lanzar la licitación. Pero no tienen una fecha cierta. Si fuera cierto ¿por qué este monto no se ha incorporado como saldo balance?

2.- Licitación Pública N° 012-2022-GRU-GR-CS

Obra: “Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Eduardo Meza Saravia – Yarinacocha – Coronel Portillo – Ucayali”. El monto de la obra: 40 millones 837,925.64 soles. Los directivos del Meza Saravia, dicen que les han dicho que se estaría actualizando el expediente técnico. Según las normas, un expediente técnico se actualiza cada tres años ¿Qué están actualizando?

3.- Licitación Pública N°013-2022-GRU-GR-CS

Obra: “Mejoramiento de la transitabilidad de las vías urbanas del Jr. Ceticos desde la Av. José Balta hasta la Calle 20, distrito de Manantay – provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali”. Monto de la obra: 13 millones 015,243.54. No hay mayor información.

4.- Licitación Pública N° 002-2022-GRU-DIRCETUR/CS

Obra: “Creación de los Servicios Turísticos Públicos en la Catarata Santa Rosa del distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad-Región Ucayali”. Monto de la obra: 14 millones 644,691.40 soles. Tampoco hay mayor información.

5.- Licitación Pública N° 06-2022-GRU-GTPA-CS

Obra: “Camino vecinal Previsto – Garcilaso de la Vega – Santa Ana – distrito de Padre Abad – provincia de Padre Abad – Ucayali”. Monto de la obra: 40 millones 985,170.27. Tampoco se sabe más detalles.

6.- Licitación Pública N° 01-2022-GRU-GTPA-CS

Obra: “Mejoramiento del Malecón Las Palmeras cuadras 3 y 4, Calle 2, cuadras 1, 2, 3 y 4, Calle 1 cuadras 1, 2 y 3, Calle Las Almendras cuadras 1, 2, 3 y 4, Calle 25 de Junio cuadras 1, 2 y 3, Calle 4 cuadras 2, 3 y 4, Calle 5 cuadras 1, 2, 3, 4 y 5, Calle s/n cuadras 1, 2, 3, 4 y 5; de la JJ.VV. Las Palmeras, distrito provincia de Padre Abad – Ucayali”. Monto de la obra: 11 millones 508,284.22 soles. Tampoco hay detalles.

7.- Licitación Pública N° 015-2022-GRU-GR-CS

Obra: “Mejoramiento de las principales calles de los AH Túpac Amaru, AH Eduardo del Águila, HU Los Frutales y HU Imosa, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo-Ucayali”. Monto de la obra: 19 millones 188,012.69 soles. Tampoco se conocen detalles sobre su incorporación como saldo balance al presupuesto 2023.

SON 342 MILLONES

Sumando todos los montos, la cifra total de obras licitadas en el 2022, que no se adjudicaron y cuyo presupuesto se debe incorporar como saldo de balance en el presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año 2023-GOREU, sería 342 millones 065 400.33 soles.

Es evidente que se trata de una cifra superior a lo que informa Transparencia Económica, como el monto que, hasta el 18 de marzo, habría incorporado al PIM, el Goreu como saldo de balance. Transparencia afirma que, hasta esa fecha sólo ha incorporado el monto de 69 millones 999 334.00.

¿Cómo se han distribuido en el PIM esos 69 millones?

Según Transparencia Económica, a la Sede Central: se le incrementó 18 millones 590,984.00 soles. A la Sub Región Purús (a cargo de Jessica Navas), se le incrementaron 4 millones 388,751.00. A la Sub Región Raimondi (Atalaya) se le incrementaron 10 millones 977,192.00 soles. A la Sub región Aguaytía se le aumentaron 17 millones 166,914.00 soles, mientras a la Carretera Federico Basadre se le incrementó 1 millón 687,012.00 soles y, milagrosamente, a la Dirección Regional de Agricultura se le aumentaron 17 millones 196,481.00 soles a sus fondos que inicialmente eran de 6 millones, ahora llega a los 23 millones de soles. Mientras a la Dirección Regional de la Producción, no le aumentaron un céntimo (se quedó solo con sus 3 millones 430,000.00 soles). Tampoco se le incrementó a la dirección regional de Comercio Exterior y Turismo que, de todas maneras, tiene un jugoso presupuesto de 13 millones 768 747.00 soles.

Sigue flotando una pregunta. Si, según el listado de obras licitadas, el monto era de 342 millones y a la fecha el GOREU sólo ha incorporado 69 millones de soles como saldo de balance a su presupuesto institucional modificado 2023 ¿Dónde están los otros 273 millones de soles?