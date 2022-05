«Perú podría clasificar directo al mundial de Qatar 2022»

El asesor legal de la Agremiación de futbolistas del Perú, dio detalles de los posibles panoramas que generaría el fallo de la FIFA sobre el caso Byron Castillo. Afirmó que no perjudicaría en nada a la selección e incluso mencionó que Perú podría clasificar directo al mundial.

“Acá hay una denuncia que hizo Chile con relación a unos hechos de falsificación de documentos (del ecuatoriano Byron Castillo) a la hora de inscribirlo. Ya terminaron las Eliminatorias y ya no se puede aplicar ese reglamento. Entonces la FIFA, a pesar de que es extemporáneo el reclamo, tiene la obligación de recibir una denuncia de esa gravedad, de abrir expediente, pero no significa que le dé la razón, sino que investigarán”, inició.

Para Baldovino, la sanción que la FIFA pueda puede ser otro y no la quita de puntos. “¿Qué pasa si a Chile le dan la razón y dicen que Ecuador es culpable? No necesariamente la sanción es darle los puntos y declarar Walkover (victoria otorgada), no. Eso no ayudaría a Chile porque no le alcanzaría para superar a Perú que quedaría cuarto por diferencia de goles”, aseveró.