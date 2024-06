Farid Ode denuncia a profesor de su hija de 13 años por acoso 

Farid Ode declaró para el Magaly Medina y denunció a Julio Rubén Torres Silva de 31 años y profesor del colegio de su hija por el delito de acoso contra menores, ya que su engreída con Sandra Mathews solo tiene 13 años.

Además, Farid Ode mostró los mensajes que Julio Torres le enviaba a su hija para seducirla, tan solo en abril pasado. “Permíteme decirte que te ves maravillosa, te ves cautivadora… ¿qué planes para hoy? ¿o estás full para mañana?. La pregunta es, si no tienes planes y si puedes salir… al cine a ver una peli… por un helado o si tienes algún plan que te gustaría hacer”, le dice en los chats.

Un reportero de Magaly Tv La Firme acudió a la casa de Julio Torres pero su familia lo encubrió y dijo que la denuncia es falsa, pese a las evidencias. Es así que se comunicaron con él por teléfono, aunque no quiso declarar sobre el tema. “Por el momento no puedo hablar, no voy a hablar de eso”, se limitó a expresar.