El actor mexicano Ricardo Crespo, fue acusado de haber abusado sexualmente de su hija Valentina, quien fue víctima de continuos abusos desde los cinco años hasta los catorce años de edad.

Ricardo Crespo fue sentenciado a 19 años de cárcel por abusar de su hija.

El despacho de abogados dio a conocer que «El 3 de mayo del presente año, un Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó sentenciar a 19 años de cárcel a Crespo, tras haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agraviado, cometido de manera continua a su menor hija”.

Las investigaciones iniciaron cuando la menor decidió contar todo a través de sus redes sociales. “En octubre del año pasado, decidí hablar con mi mamá, mi abuelita y hermano. Me costó demasiado, hasta el día de hoy sigo pensando que es mi culpa. Muchas cosas se me vienen a la cabeza, pero lo peor de todo que yo me estaba matando por dentro”, publicó en el 2021.

De acuerdo con el periodista mexicano Carlos Jiménez, fue la exesposa del actor de “Control Z», quien presentó la denuncia. “El muy cínico acepto haber violado a nuestra hija, pero toda la culpa según él la tenía ella”, relató para TV Notas.