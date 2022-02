Página para adultos habría bloqueado a los usuarios de Rusia como apoyo hacia Ucrania

A través de redes sociales, muchos usuarios rusos reportaron que no podían ingresar a la página para adultos, PornHub. Al momento de ingresar les aparecían una bandera de Ucrania y un mensaje de apoyo al país.

VER TAMBIEN: Dupla ucayalina pasa a final de campeonato de vóley playa

Sin embargo, parecería que este no es ningún mensaje de restricción de ingreso. Uno de los usuarios que reportó este incidente determinó que en realidad es la verificación de edad forzada, que está activa desde hace 5 años por las leyes del país.

A pesar de eso, no se ha tenido más información de este bloqueo por parte de la página. Si bien la web aún no se ha manifestado, no sería extraño que suceda luego de la gran cantidad de prohibiciones que hay frente al país liderado por Putin.