Fecha y hora que se luchara por el medio millón de dólares de Dota 2 Arlington Major

La temporada competitiva de Dota 2 se llevará a cabo entre el 4 y 14 de agosto y contará con los dos representantes peruanos que son Beastcoast y Thunder Awaken, quienes también competirán por llevarse la gloria y US$500 mil de premio.

Esta seria es la segunda major que se realiza en el 2022, luego de ESL One Stockholm que fue en mayo, concluyendo con la victoria del equipo europeo OG, como sabemos, a principios de año se debió realizar la primera major, pero debido a la emergencia sanitaria por ómicron del COVID-19 se tuvo que cancelar.

El torneo Arlington Major, tendrá lugar en Texas, Estados Unidos, contrario a sus antecesores, contará con jugadores chinos, el evento tendrá 17 equipos, se esperaba que esta major contara con 18, pero el equipo chino Xtreme Gaming se retiró por problemas de sus jugadores.

Los representantes sudamericanos Beastcoast y Thunder Awaken, buscan tener un buen desempeño como lo hicieron en el Stockholm 2022, donde estuvieron dentro de los 6 mejores equipos del planeta.

Los representantes de Sudamérica se enfrentarán en grupos diferentes, Thunder Awaken será parte del grupo A, contra los quipos PSG.LGD, Quincy Crew, OG o Royal Never Give Up, mientras que Beastcoast estará en el grupo B, contra Team Spirit, Natus Vincere, Evil Geniuses y Team Aster.

Presentamos las fechas fijadas para los quipos representantes, Thunder Awaken y Beastcoast en el Arlington Major con la hora Perú.

Jueves 4 de agosto

Team Spirit vs. Beastcoast – 12:00 m.

Thunder Awaken vs. Talon – 2:00 p.m.

Na’vi vs. Beastcoast – 4:00 p.m.

Viernes 5 de agosto

Thunder Awaken vs. Quincy Crew – 12:00 m.

Thunder Awaken vs. Royal Never Give Up – 2:00 p.m.

Beastcoast vs. BOOM Esports – 12:00 m.

Beastcoast vs. Evil Geniuses – 4:00 p.m.

Sábado 6 de agosto

Thunder Awaken vs. Fnatic – 10:00 a.m.

Beastcoast vs. Team Aster – 12:00 m.

Thunder Awaken vs. Outsiders – 2:00 p.m.

Beastcoast vs. Entity – 4:00 p.m.

Domingo 7 de agosto

Thunder Awaken vs. OG – 10:00 a.m.

Beastcoast vs. Tundra Esports – 12:00 m.

Beastcoast vs. Team Liquid – 2:00 p.m.

Lunes 8 de agosto

Thunder Awaken vs. PSG.LGD – 10:00 a.m.

En esta fase de grupos se definirá los playoffs en las llaves altas y las llaves bajas, que el evento ya tiene preparado, las trasmisiones en vivo se podrán ver a través de los canales de 4D Esports en Facebook, Twitch, Youtube y Trovo.