Consume comida china y le amputan las piernas

El joven de 19 años ingresó de emergencia al Hospital General de Massachusetts (EE.UU.) en marzo de 2021, tras desarrollar sepsis luego de sufrir “un shock, insuficiencia orgánica múltiple, manchas en la piel y una erupción reticular rápidamente progresiva”, asegura el New York Post.

El encargado de explicar con detalle el suceso de este estudiante, al que llamó ‘JC’, fue el toxicólogo licenciado, Dr. Bernard . Este médico realizó un reportaje que publicó en YouTube el pasado 16 de febrero.

“Este fue un extraño accidente que ocurrió en una secuencia de eventos de tormenta perfecta”, señala en el clip.

“El paciente había estado bien hasta 20 horas antes de esta admisión, cuando desarrolló dolor abdominal difuso y náuseas después de comer arroz, pollo y sobras de lo mein de una comida en un restaurante”, detalló la revista The New England Journal of Medicine en su investigación sobre el caso.

Producto de esta grave infección, al joven tuvieron que amputarle las dos piernas por debajo de las rodillas. Esto generó que tuviera una “recuperación relativamente buena”.