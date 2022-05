Adolescente huye de su casa para irse a vivirse con una mujer mayor

Un chico de 14 años de edad dejó una nota sobre la mesa de su hogar para informarle a su padre que fugaba de casa. “Me voy a estudiar el mundo. Llevo ropa suficiente y 15 mil pesos que estuve ahorrando. “No quiero depender de nadie. Además, esa escuela no tiene nada nuevo que enseñarme. No me busques, voy a estar bien”, escribió en un pedazo de la hoja de papel, el 2 de marzo de este año.

También me fui porque tengo que cuidar de dos personas a las que amo. Cualquier duda que tengas pregúntale a ‘Y’. A ella le conté sobre esas dos personas a las que amo. Dile a ‘Y’ que te diga lo que sabe de mí. Eso es lo último que te digo: Te amo, pa’”, se lee al finalizar la nota.

Las autoridades lograron descifrar el último mensaje del menor. Ellos indican que las personas a las que “T” aseguraba amar serían una mujer mayor, que conoció mediante redes sociales, y el hijo de esta. A pesar de no estar identificados, se presume que viven en Buenos Aires.