Mujer emprendedora se hace viral tras vender calzones amarillos con QR para Yape

Hace varios días, una mujer emprendedora se hizo viral en las redes sociales tras ofrecer los clásicos calzones amarillos, pero con un diseño muy curioso, un código QR para Yape con la frase “Yápame aquí, todo se acepta”, pero ese no es el único diseño que ofrece sino también otros donde tienen la frase Yo no soy una bebecita soy una bebezota” o “Busco un gato que me active este año”

Se trata de la comerciante Gisela Enríquez, una comerciante de gamarra ubicada en la cuadra 3 del jirón América, en la victoria. Según declaraciones al medio nacional la Exitosa dijo; “Es tendencia porque todo entra, en el mercado local, las ventas se están activando también para provincias; En Arequipa, Ayacucho, Iquitos, todas las partes del Perú”