Modelo y bailarina dice que ya no quiere volver a enamorarse

Cuando muchos se preguntan, ¿Qué fue de la vida de la modelo y excampeona de baile Lianly Vásquez?, nosotros la ubicamos y pudimos conversar con ella donde nos contó que actualmente se encuentra trabajando en Chancay pero que en cualquier momento retorna a Pucallpa, asegurando que no se ha retirado definitivamente del baile y que aún cumple con algunas presentaciones cuando le solicitan, indicando que también realiza labores como azafata en algunos establecimientos públicos.

Con respecto a los comentarios de que ya habría iniciado una nueva relación, luego de algunos años de haberse separado de su anterior pareja, reveló que eso no es cierto y que todavía se mantiene solterita y sin ningún compromiso a la vista. Señaló que por el momento está enfocada en sus cosas y en los proyectos que piensa realizar en el presente año. “Lo que pasa es que ya no me quiero volver a enamorar, porque ahora, en estos tiempos, ya no se puede creer en nadie. Lo que pasa es que, tengo temor de salir lastimada nuevamente”, enfatizó.

La guapa y escultural bailarina, aclaró, sin embargo, que no es que ya no crea en el amor, “Sí creo en el amor, lo que sucede es que todavía no aparece, esa persona que logre despertar en mí nuevas emociones, pero, sobre todo, que pueda ganarse mi confianza, aquella que hace algunos años lo perdí”, exclamó con gran seguridad. Añadió, que no se fija mucho en lo físico, sino más bien en el buen trato, en los detalles, que sea atentó, amable y cariñoso, pero trabajador a la vez.

Como se recuerda, la modelo y bailarina ucayalina, hace unos años atrás tras, ganó varios concursos de baile no solo en Pucallpa sino también en otras ciudades, por lo que fue invitada a presentarse en algunos programas de espectáculos en diversos canales de televisión nacional, lo cual le permitió ser más conocida y lograr contratos en varias agrupaciones musicales. Actualmente Lianly ya no baila tan seguido, pero si realiza labores de anfitriona y azafata de algunas empresas que la solicitan.