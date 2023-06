5: Pacho Mendoza: “Ucayali no solo son Pucallpa y Aguaytía”

Francisco Mendoza

¿Cuál es su apreciación en este momento sobre lo que hace su gestión? Estamos trabajando bastante fuerte en el tema de ordenar la Municipalidad.

– ¿Encontró el municipio desordenado?

-Así es. Nosotros dejamos cuatro años antes una municipalidad con la documentación totalmente ordenada, con proyectos listos para convocar con todos los estudios que te piden ahí. Eso no hemos encontrado, es por eso que no hemos convocado (proyectos), esperamos hacerlo en junio o julio para ya empezar a hacer las obras que se necesitan.

– ¿Cuáles fueron las áreas que encontró más debilitadas?

-Sobre todo las principales actividades que tiene la municipalidad, que son el tema del recojo de basura, el servicio de agua y manejo de las aguas residuales. También el tema de Seguridad Ciudadana. Ordenar un poquitito la casa, como siempre decimos, eso te lleva un tiempo, no es de un momento a otro. Y eso debemos siempre llamar a las autoridades que salen para que dejen ordenado todo y se pueda caminar desde el primer día.

-Sin embargo, esta es su cuarta gestión, ¿qué cosa cree que de su experiencia de tantos años le puede servir en esta gestión?

-Lo que hemos aprendido siempre es a conversar con la población, que las necesidades salgan de la población y no de las ideas que tiene la autoridad. Entonces lógicamente que hay muchas necesidades, nosotros tenemos una provincia muy grande, tenemos a Yurúa que está en la frontera con el Brasil, Sepahua en la parte sur. El 76% de la población es rural, son comunidades nativas, entonces, para atender se necesitan muchísimos recursos, por el tema de las distancias.

– ¿Qué tiene pensado hacer con las comunidades nativas?

-Se están trabajando ya varios proyectos, porque eso nosotros lo hemos dejado anteriormente. Por ejemplo, el gran problema que tienen ellos es el tema educativo, porque eso mueve indicadores en el tema de desarrollo. Tenemos dos proyectos de cultura y deportes para el buen inicio del año escolar, porque no solo es construir infraestructura sino darles las herramientas a los maestros para que enseñen. Vamos a invertir en el tema educación para que otros indicadores se puedan mover, siempre hablamos de brechas y no apoyamos los motivos porque no se pueden mover esas brechas. Hemos mejorado el 70% de la infraestructura educativa.

– ¿Han encontrado eco en la gestión regional? ¿Hay algún apoyo?

-Sí, ahora estamos haciendo proyectos para luego a ir a tocar la puerta del Gobierno Regional para el financiamiento correspondiente.

-Otro reclamo en la provincia es la falta de vías que permitan un mejor comercio, ¿qué se está haciendo con la vía de Atalaya a Puerto Ocopa?

-Cuando fui subgerente de la subregión, del 2003 al 2006, empezamos un proyecto que es la carretera Puerto Ocopa-Atalaya, porque ya se venía la época en la que nosotros debíamos trabajar solamente la parte de nuestra jurisdicción para tener la carretera, porque había otros tramos que eran netamente de Junín y de ahí unos kilómetros más adelante está Unión Atalaya -que antes era Unión Junín-, le cambiaron de nombre porque antes era territorio de Junín, de ahí para acá toda la carretera está dentro de Ucayali.

Esta carretera es de vital importancia, Atalaya es un gran productor de café, tiene grandes extensiones de café, toda la parte de Oventeni tiene una altura especial para el café.

Tenemos grandes extensiones de cacao, de plátano, de yuca y frejol. En el 2014 hemos traído al presidente Ollanta Humala con sus 19 ministros de Estado a hacer una sesión descentralizada donde se aprobaron 135 millones de soles para el proyecto de esta carretera. Hasta el año 2015 preparamos el perfil, en el 2021 reformulamos el perfil y este año se va a convocar el expediente técnico. Para que vean con qué lentitud – ¡parece motelo! – caminan los de Transportes y Comunicaciones.

-La carretera a Zapani también estuvo postergada algún tiempo…

-La carretera Atalaya-Zapani, era un tema turístico y no se ha podido llevar adelante porque el proyecto ha sido observado. Este proyecto no va porque hay otras prioridades.

– ¿Cuál es su postura respecto de la carretera a Puerto Breu?

-Esta es una vía que no es competencia de la Municipalidad porque es una vía regional. Nosotros solo vemos caminos vecinales, pero conociendo Yurúa, pues es distrito nuestro, ahí realmente hay muchas necesidades. Por un lado, las ONG’s protegen el bosque, por otro lado, está la necesidad de las personas que viven en este lugar.

El día 5 y 6 tenemos una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se va a llevar la elección de representantes de toda la zona de frontera de toda la parte selva para ver los problemas que tienen. Nosotros tenemos un planteamiento bien claro y ojalá que se dé y dé resultados. El planteamiento es que se haga una zona franca en estos lugares.

-Usted propuso en su primera gestión un proyecto de electrificación rural de caseríos y comunidades en la provincia, ¿se hará algo similar?

Sí, nosotros electrificamos a 19 000 familias entre comunidades y la población cercana. El tema es cómo generar fluido eléctrico a través de la interconexión eléctrica de la Red Nacional. Electro Ucayali nos da el servicio, pero Canuja produce solamente el 15% de la energía que utiliza Atalaya y el otro 85% de la energía es con Diésel, es con petróleo, entonces, sería muy carísimo para la población pagar una energía generada por petróleo, felizmente tenemos la subvención.

– ¿Cuál es la relación que tiene con el gobernador?

-Hay una fluida comunicación, siempre estamos en diferentes reuniones conversando, estamos, como te vuelvo a repetir, preparando algunos proyectos. Lógicamente él tiene un compromiso con la población, el gobernador regional tiene que tener una mirada siempre regional. Ucayali no solo es Pucallpa y Aguaytía. También es Purús, es Sepahua.

– ¿Volvería a postular a este cargo nuevamente?

-Bueno, estamos hablando con los jóvenes, preparándolos para que se involucren en política. Yo creo que hay que dejar la posta ya únicamente a gente preparada, a gente que tenga una visión no solamente a corto plazo sino a largo plazo.

– ¿Cómo espera terminar su cuarta gestión?

-Lo primero que espero en estos años es que se cristalice el proyecto de la carretera Puerto Ocopa-Atalaya, la interconexión eléctrica. Generar más riquezas con los proyectos productivos y en el futuro una ciudad turística totalmente, porque tiene muchas condiciones. La carretera nos va a traer mucho beneficio en el tema turístico y lo más importante es que las generaciones que vienen tengan las condiciones para que no estén mendigando trabajo en las instituciones públicas, no estén deambulando por la calle o peleándose por un puesto de trabajo, sino que haya oportunidad para todos.