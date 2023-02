Melissa Paredes afirma que fue la modelo más deseada por los futbolistas

En recientes declaraciones, para diversos medios nacionales, Melisa Paredes indicó que, en su momento fue la modelo más deseada por los futbolistas, pues afirma que le propusieron viajes al extranjero y costosos regalos. Sus afirmaciones generaron gran revuelo a todo el entorno del espectáculo.

VER TAMBIEN: ‘Maldito Cris’, asaltante venezolano que asesinó a sus victimas y se graba bailando en «Tik Tok»

n diálogo con el reportero de Panamericana TV, la novia de Anthony Aranda contó que muchos que dedican su vida al fútbol le han coqueteado, incluso ofreciéndole viajes y costosos regalos para intentar conquistar su corazón. De acuerdo con sus declaraciones, ella rechazó a cada uno de ellos.

“Futbolistas que te han echado maíz”, le preguntaron. “Ah, claro, me acuerdo que dos (futbolistas) me escribían. Uno bien sinvergüenza me invitó a Lunahuaná, otro me dijo: ‘un shopping por el Jockey Plaza”, contestó sin dudarlo Melissa Paredes.

“Yo en mi época de soltera dije: ‘Qué ridículo’”, manifestó la expareja de Rodrigo «Gato» Cuba. “También tengo otros que sí me han invitado viajes al extranjero”, acotó Melissa Paredes, quien reconoció que lo mejor de su larga relación con el futbolista del ‘Sport Boys’ fue tener a su hija Mía.