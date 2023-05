Madre de ‘llullito’ asesinado en Iquitos sindica al padre como culpable del crimen

LORETO: El asesinato del bebé de 10 meses en Iquitos, el pasado sábado, dio un giro total tras las recientes declaraciones de la madre Vanesa Cachique, quien sindicó al padre como el autor del crimen.

Se sabe que el crimen se registró en horas de la noche en el puente Nanay (Iquitos). La primera versión señalada por ambos progenitores fue la de un asalto perpetrado por unos delincuentes en moto.

VER TAMBIÉN: ‘Doña’ es detenida por ‘gomear’ a su ‘sherete’

Sin embargo, Vanesa Cachique, en una entrevista, sostuvo que Jesús Bautista es el culpable. “Le dije (el día del crimen) por qué no me mataste a mí, si me hubieses odiado tanto por darte un hijo, me hubiera matado a mí”, indicó la mujer.

“Venían tantas cosas a mi cabeza, no Jesús, yo le decía que él tenía algo que ver acá con mi hijo… Él dice así (que su dolor la hace hablar así) pero yo siento algo”, añadió.

Por su parte, Jesús Bautista indicó que entiende las declaraciones de Vanesa y que son producto del dolor que siente ante tan lamentable pérdida. Reiteró que todo se trata de un asalto.

“No quería, (me dijo para abortar) sí. Que no quería hacerse cargo y que no quería saber nada, me dijo que me ayudaba para abortar al bebé, pero yo me cerré”, manifestó Vanesa.

El caso se encuentra en manos de la IV Macro Región Policial Loreto.