Los niños del bosque

Llegaron a las oficinas de los guardabosques del área, estaban muy preocupados. Eran dos padres de familia quienes, extremadamente nerviosos, acudieron a pedir ayuda, pues sus dos hijos, ambos niños, se hallaban desaparecidos desde hacía por lo menos 30 minutos. Inmediatamente mis colegas y yo, con ayuda de los padres, nos adentramos al bosque para localizar a los dos pequeños lo más rápido posible, pues comenzaba a anochecer.

Durante la tensa búsqueda, los padres nos explicaron que se hallaban tomando fotos en el momento en el que sus niños desaparecieron, ni siquiera los oyeron alejarse, ni mucho menos los vieron apartarse de ellos, por lo que se les hizo muy extraño que, de un momento a otro, y sin ninguna señal, sus hijos se hubieran esfumado.

Alex de 10 años y Dylan de 8, eran los hijos de aquellos padres quienes, aunque asustados, estaban serenos y podían pensar con absoluta claridad, aún más si la vida de esos dos pequeños dependía de ello, y sí, dependía de ello.

Al oír esto, nuestra preocupación incrementó sobremanera, pues recordamos que, según reportes de la policía del condado, se contaba el rumor de que había un asesino suelto que merodeaba el área cercana al bosque, y que además estaba relacionado con la desaparición de al menos 12 niños que nunca fueron encontrados.

Aun así, no quisimos alertar a los padres sobre esta situación, pues podíamos asustarlos hasta el punto de causarles un ataque de pánico. Pasó una larga hora de búsqueda sin descanso hasta que por fin encontramos a los dos pequeños con salud y sin ningún rasguño junto a una pequeña cascada.

Después del conmovedor momento de sus padres abrazándolos les preguntamos el porqué de su espontánea desaparición, entrevistándolos por separado en el despacho, y esto nos dijeron:

El testimonio de ambos coincidió en todo. Mientras sus padres estaban distraídos vieron a varios niños (como 7) escondidos tras los árboles que, de alguna manera que ellos no pueden explicar, los atraían como si les quisieran decir algo sin que sus padres se dieran cuenta de su presencia.

Alex y Dylan cuentan que ningún niño dijo una sola palabra en el momento que estuvieron ellos presentes, pero que se veían amigables, aun así no les trataron de hablar, simplemente los siguieron hasta llegar a una cueva no tan grande donde, una vez ahí, los incitaron a entrar, pero que en ese momento llegaron sus padres con los guardabosques (nosotros) y que cuando volvieron a voltear a la cueva ya no estaban dichos niños.

Alex, molesto, afirmó que sólo se habían desaparecido como 10 minutos y no se habían apartado tanto de donde sus padres inicialmente se encontraban, pero esto obviamente era mentira, pues los encontramos 3 km. Nadie conocía esa cueva y al entrar el espanto inundo el alma de los guardabosques, dentro de la cueva había al menos 12 cuerpos de niños decapitados.