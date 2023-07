Se registraron incidentes con la prensa

Incidentes con la prensa

El gobernador regional Manuel Gambini reaccionó mal frente a una pregunta de un reportero sobre su traslado a la fiscalía anticorrupción. El incidente ocurrió durante la “Minga Contigo Ucayali” en el A.H. Sánchez Cerro, sector de Pacacocha. Gambini optó por no declarar y movió su mano hacia la cámara del periodista, lo que provocó que su equipo intentara alejar a los periodistas.

La situación se complicó cuando el jefe de imagen institucional del GOREU, Marco Antonio Carrillo Cruz, se involucró en la confrontación con la prensa. Dirigiéndose al reportero dijo: «No eres prensa, tú eres Ímpetu, ya no trabajas. Voy a tener que hablar con el dueño del medio».

Marcela Ruíz Falcón, directora de la escuela de Ciencias de la Comunicación, comentó estos hechos: «Una actitud inapropiada. Un líder debe tener dominio sobre sus emociones para saber cómo lidiar con la prensa cuando hacen preguntas incómodas. La prensa no está ahí para ‘mermelear’. Si un reportero persiste con una pregunta, las autoridades pueden poner fin a la entrevista de manera respetuosa».

Poco después, el gobernador brindó declaraciones al reportero de Ímpetu, explicando que su ausencia a la citación de la fiscalía anticorrupción se debió a una visita protocolar de la ministra de Agricultura y que solicitó la reprogramación para asistir.

Horas más tarde, en un mensaje en las redes sociales, el gobernador Manuel Gambini dijo: “quiero precisar que el día 11 de julio fui citado al ministerio público a las 10 de la mañana, pero también casi a esas horas, tuve la visita sorpresiva de nuestra Ministra de Agricultura, lo cual tenía que acompañarle un rato al Colegio de Abogados y por ende me hice tarde”.

Agregó: “Pedí a mis abogados la reprogramación de mi declaración. Solicitaron ellos, pero no fue aceptado y por ende el día lunes dos policías me visitaron en mi oficina y me escoltaron a las oficinas del Ministerio Público para dar mi declaración. No podemos decir de qué caso, porque eso es algo reservado que siempre nos piden los fiscales. Pero siempre he estado atento al llamado del ministerio público, del poder judicial, todos los órganos de control, respetuoso en asistir y atenderlos a todos ellos”.

También dijo: “En esta oportunidad, seguramente por mi agenda recargada, se me fue ello, pero para la próxima estaré muy atento”. Luego informó que ya hay una nueva directora de Salud y expresó su confianza en que Antonia Hinostroza ayudará a reducir el índice de anemia y otros indicadores de salud.

MARCIO PÉREZ