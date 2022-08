Roban en locales de campaña de Nilo Lozano

El candidato a la provincia de Coronel Portillo por Todos Somos Perú, Nilo Lozano, fue víctima de la delincuencia cuando la madrugada del último lunes dos de sus locales de campaña, entre ellos el principal, fueron hurtados perdiendo alrededor de 35 mil soles entre lo hurtado.

El candidato no descarta que detrás del hurto estén sus adversarios políticos. “Hice una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado, es sospechoso. Justamente había llegado el sábado con nueva logística de campaña, como mascarillas, banderines y demás. Esto me deja un sin sabor, no quiero pensar que los rivales puedan estar detrás”, dijo Lozano.

Desde buffer, parlantes, sillas hasta inodoros fueron algunas de las cosas hurtadas del local principal del partido, ubicado en inmediaciones del jirón Inmaculada con Progreso del distrito de Callería. De manera simultánea, el local del distrito de Manantay también fue hurtado.

El candidato indicó que por el lugar existen cámaras de seguridad y espera que con esas grabaciones la Policía Nacional pueda encontrar a los responsables. Respecto a seguridad ciudadana, la Municipalidad de Coronel Portillo realizó un informe que detalle sobre la percepción de la población con respecto a que si serian víctimas de algún hecho delincuencia.