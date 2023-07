Municipalidad sigue adelante en proceso de selección para obra en Patria Nueva

Municipalidad selecciona para obra en Patria Nueva

Hace algunas semanas nuestro medio periodístico advirtió sobre presuntas irregularidades que lindaban en el delito, en la selección del Consorcio Ejecutor Patria Nueva para ejecutar la obra de agua y desagüe en la comunidad shipiba Patria Nueva, río Callería. Pese a la advertencia, el proceso ha seguido adelante porque los otros postores no impugnaron. Sin embargo, hay todavía la posibilidad que se declare la nulidad, por contravenir normas esenciales para la contratación, en este caso con la homologación. Eso es lo que reseñamos en la siguiente nota. Quizá acá se cumpla aquel refrán que dice: “no hay mayor ciego que él no quiere ver.”

La municipalidad provincial de Coronel Portillo, probablemente firme contrato con el Consorcio Ejecutor Patria Nueva para la ejecución de la obra “Mejoramiento del sistema de agua potable y eliminación de excretas de la CN Patria Nueva de Callería”, pero, de acuerdo con especialistas consultados sobre el tema, tarde o temprano se convertirá en un dolor de cabeza para la gestión de Janet Castagne Vásquez.

El problema también alcanzaría a los regidores si no ejercen su función fiscalizadora.

En su oportunidad, este diario informó que había irregularidades que lindaban en un oscuro juego para adjudicar la obra al Consorcio Ejecutor Patria Nueva, pero, al parecer las advertencias no habrían sido tomadas en cuenta.

Las otras constructoras podían haber impugnado la adjudicación, pero no lo hicieron porque, al parecer no quisieron arriesgar un depósito elevado de dinero. La otra posibilidad era que la autoridad observe el resultado y disponga la nulidad del proceso. Como el tiempo ha transcurrido, sin que eso ocurra, entonces se presume que lo que va a suceder es que consentida la buena pro, entreguen el terreno y el adelanto de obra y pongan la primera piedra para que se ejecute la obra.

Las normas, sin embargo, prevén la posibilidad que intervenga la OSCE y que, también, lo hagan la Contraloría (vía OCI) y el Ministerio Público.

Desde nuestro punto de vista, las irregularidades persisten y darían lugar a un escándalo penal que envolvería no sólo a la alcaldesa, a la constructora, sino también a los regidores que, por omisión, no cumplen o no cumplieron su papel de fiscalización.

¿Por qué alertamos que ese proceso está viciado? Lo detallamos a continuación.

ANTECEDENTES:

El 22 de abril de 2023, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Ley N°31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el Marco de la Reactivación Económica, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y dicta otras medidas, y que en su Artículo 5 detalla el procedimiento de selección para las contrataciones de obras cuyo monto sea igual o superior a S/ 2 800 000,00 e inferir a S/ 10 000 000,00.

En el numeral 5.1, dispone que las entidades, excepcionalmente, durante el año fiscal 2023, utilicen el procedimiento de selección de adjudicación simplificada y en el siguiente numeral establece criterios de evaluación de experiencia del postor que se verifica sólo si el postor ha cumplido con los requisitos de calificación.

Las normas también establecen que por las condiciones de la ejecución de la obra se debe realizar un procedimiento de homologación con sus correspondientes fichas. Esta homologación se efectúa cumpliendo diversas normas, entre ellas la Resolución Ministerial N°249-2020-VIVIENDA.

VULNERACIÓN

De esa manera, en la convocatoria que hizo la MPCP para la obra mencionada en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, ha colocado la Formación Académica del Plantel Profesional Clave, así como la Experiencia del Plantel Profesional Clave, en concordancia con las Fichas Homologadas de Requisitos de Calificación de perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito rural, aprobado con la Resolución Ministerial N°249-2020-VIVIENDA, en el diario oficial El Peruano el día 07 de octubre de 2020.

De la revisión de las Bases Administrativas del proceso de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2023-MPCP-CSO, se puede apreciar que no se ha incluido en las Bases Administrativas la inclusión de las fichas de homologación, tal como lo estipula el CAPITULO III REQUERIMIENTO, de las referidas Bases Estándar, en el numeral 3.1.1 Consideraciones generales. Al hacerlo así, se contravino lo estipulado en las referidas Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación de ejecución de obras a convocar en el marco de la Ley N°31728.

Por eso al analizar las bases el participante TECCOMP E.I.R.L., presento observación al considerar que no se estaba ajustando a lo establecido en las normas. Sin embargo, el comité de selección respondió que de ninguna manera estaba vulnerando las normas de adquisiciones y siguió adelante con el proceso.

El comité argumentó que en la Ficha de Homologación se definen los Requisitos de Calificación como homologados, mas no se establecen como homologación los Factores de Evaluación, y, por eso, estableció criterios que no se encontrarían en las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación de la ejecución de obras a convocar en el marco de la Ley N°31728.

Lo legal es que las bases estándar no se pueden modificar al libre albedrío de la entidad, no se puede modificar lo establecido en la Resolución Ministerial N°249-2020-VIVIENDA que aprueba 11 fichas de homologación de los requisitos de calificación de Perfiles Profesionales de proyectos de Saneamiento para el ámbito rural.

La norma es precisa. La LEY N°31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el Marco de la Reactivación Económica, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y dicta otras medidas, ha detallado en su Artículo 5.2: Asimismo, las entidades pueden establecer como factores de evaluación la experiencia del postor en la especialidad y/o la capacidad técnica y profesional. La verificación de los requisitos de calificación se realiza junto con la evaluación de ofertas, aplicando los factores de evaluación solo a aquellos postores cuyas ofertas hayan cumplido con los requisitos de calificación.

Como se puede observar la ley habla de factores de evaluación y entre ellos considera la experiencia del postor. O sea, no es tan cierto lo que dice el comité de evaluación cuando afirma que no se establece los factores de evaluación en la homologación.

Cuando el comité de calificación modificó la homologación habría incurrido en causal de nulidad.

De acuerdo con las normas, una nulidad se declara cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección.

En este caso, se han contravenido las normas legales (al modificar las fichas homologables) y se habría prescindido de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable.

En ese sentido, la titular de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, estaría en capacidad de declarar de oficio la nulidad del proceso de selección por contravenir la normativa de la contratación estatal y haberse prescindido de la forma prescrita por las normas. Eso está en sus manos.

De no hacerlo, el tema llegaría a otras instancias. En este caso, la Contraloría tiene la capacidad de iniciar una investigación y, según se conoce, la Contraloría Regional ha mostrado interés en evaluar la documentación del proceso.

También ante la notitia crímine, la fiscalía anticorrupción abriría una investigación preliminar.

Igualmente, una notificación a la OSCE activaría sus mecanismos de control que podrían llegar hasta sanciones por contravenir las normas. No debe olvidarse que la Ley N°31728, en la página 2 DEBER DE COLABORACION, manifiesta lo siguiente: En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

Finalmente, si los regidores no quieren verse involucrados en omisión a sus deberes de fiscalizar, por lo menos deberían iniciar una investigación mínima de este tema que, sin duda, ha conmocionado a la población por sus implicancias administrativas y legales.