La gestión del alcalde de Manantay Róger Ignacio Galán Torres deja mucho que desear

Mortificado por la conducta que en las últimas semanas ha exhibido el profesor de arte, actual alcalde del distrito de Manantay, Róger Ignacio Galán Torres, el líder de los otorongos (Ucayali Región con Futuro) Edwin Vásquez López, afirmó que la gestión de Galán “deja mucho que desear” y le pidió “que pise tierra”. También expresó su preocupación por que lo que está haciendo Galán, perjudica a su agrupación política.

Como se recuerda, Galán Torres postuló a la alcaldía en las filas de Ucayali Región con Futuro, en un distrito donde Edwin Vásquez tiene amplio respaldo porque además de ser vecino del lugar por el domicilio de su empresa, durante años ha realizado amplia labor social.

¿EXABRUPTOS?

En los últimos días, Galán ha protagonizado notas escandalosas. Incluso los asentamientos se movilizaron para pedirle un cambio de actitud y atienda al pueblo.

El escándalo más sonado fue su enfrentamiento, en plena calle con el docente Manuel Paima, quien dijo que el alcalde Galán, lo había provocado desde su vehículo. La versión de Galán es distinta. Afirma que él fue el agredido. El caso, sin embargo, está en investigación y, según una fuente, traería verdaderas sorpresas.

El incidente con Paima, enfocó el interés de la población sobre el vehículo que conducía Galán y empezaron a preguntarse cómo lo obtuvo y si lo declaró como parte de su patrimonio o cuál era la condición en que lo tenía. Esta es una investigación pendiente.

Pero ocurrió otro incidente, protagonizado por uno de los trabajadores de la municipalidad, identificado como Alexis Huaynacari Chumbe. Precisamente el día en que diversos asentamientos humanos realizaron un plantón frente al local municipal, Alexis agredió, hasta hacerlo sangrar, al comunicador Edwin Gómez Pezo. El caso también está en investigación, pero generó rechazo de los gremios periodísticos y de un amplio sector de la prensa.

En esos días arreciaron los reclamos de los comerciantes del mercado San Fernando que no se explicaban cómo después de haberse inaugurado, no podían ocuparlo todavía.

Las acciones de Galán, le han granjeado una serie de antipatías y animadversión en diversos sectores de la población.

Entre ellos, el líder del otorongo, Edwin Vásquez.

“SABELOTODO”

Edwin Vásquez, máximo dirigente de Ucayali Región con Futuro, fue entrevistado por el periodista Alex Carrasco, del programa Eco Regional. Cuando le preguntaron su opinión sobre la gestión de Roger Galán Torres, dijo lo siguiente:

“Yo creo que Roger se ha aislado en una isla, se metió en una isla y allí se quedó. Nosotros somos una agrupación política que tenemos profesionales de primer nivel que, ad honorem, han querido asesorarle a él, y, él no ha dejado, él se cree el sabelotodo, no escucha. Si he tenido dos o tres reuniones con él, ha sido mucho, desde que se ha elegido”, dijo Vásquez.

NI LAS GRACIAS

El político comparó a Galán con el recluido alcalde de Nueva Requena, Humberto Banda Estela, cuyas irregularidades están en investigación.

“Igualito ha sucedido con Banda Estela, de Nueva Requena, también nuestro alcalde distrital. Es más, ni las gracias ha venido a darnos, ni a consultar, teniendo una cúpula muy inmensa de profesionales de primer nivel. No le va a costar nada a su distrito, sino, van a decir las cosas bien. Y cuando quieres hacer bien las cosas buscas asesoramiento. Cuando quieres hacer mal, buscas otra cosa”, dijo Vásquez.

OVEJA NEGRA

“Realmente nosotros también estamos preocupados por eso, ya que nuestras cartas de presentación deben ser nuestras autoridades elegidas (Galán, Banda), pero se ven caras no corazones. Y ahora, en esta oportunidad, vamos a tener mucho cuidado en elegir (a los candidatos), pero siempre nos puede salir alguna oveja negra”, dijo decepcionado el líder de los otorongos.

Sin embargo, rápidamente, agregó que: “vamos a seguir con esa buena fe y pensando que Dios nos ilumina, y nos da buenas decisiones, y yo estoy seguro que la comunidad nos va a ayudar bastante en estas elecciones”, (las regionales y municipales del año 2026).

LOS DE AFUERA

Cuando el periodista le sugirió que le dé un consejo a Roger Galán, alcalde de Manantay, el otorongo mayor, dijo: “Decirle a Roger que pise tierra, simplemente decirle que pise tierra (enfatizó) y que se deje asesorar, no solamente por profesionales nuestros, sino por profesionales que tienen raíces en nuestra región. Hay profesionales de primera calidad. No tenemos porque traerles de afuera, gente que ‘dizque son buenos profesionales’. Los de allá vienen pensando solamente como se van a llevar el dinero”, dijo con absoluta claridad.

PISE TIERRA

“Decirle a Roger que pise tierra, que se asesore muy bien, que tenga una nueva reingeniería de sus funcionarios que realmente quieren trabajar”, enfatizó Vásquez.

EL MERCADO

Refiriéndose al tema del mercado que, hasta la fecha no abre sus puertas para que trabajen los comerciantes, Vásquez refirió:

“Yo (estoy) preocupado porque es mi ruta a mi trabajo. Es mi casa por acá. Y, bendito sea Dios ¿Cuándo se va a aperturar Maya de Brito? ¿Cuándo? El día que se inauguró, dije por fin, aunque no me invitaron ni siquiera a la inauguración. Me invitan a mí cuando hay que poner premios, hay que colaborar con la municipalidad. Allí está Edwin Vásquez. Pero, para decir, oye, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, que hacemos, no. Si me hubieran invitado yo hubiese ido, pues yo tenía la esperanza que por fin van a abrir Maya de Brito. ¿Ha pasado cuánto tiempo de la inauguración? Más de un mes. Nada. Yo le llamé a su asesor principal y le dije cuándo van a abrir. El miércoles. Ha pasado un miércoles, dos, tres, no sé qué miércoles (se abrirá), miércoles hay todas las semanas”.

MUCHO QUE DESEAR

Luego agregó categórico: “Realmente deja bastantes vacíos, deja mucho que desear la gestión de nuestro representante, de Roger. Tiene que ser más humilde, tiene que pisar tierra y tiene que asesorarse mejor, tiene que cambiar sus funcionarios. Los funcionarios allí están para hacer otras cosas, pero menos para planificar. Hay que planificar. Hay que decirle a la comunidad qué voy a hacer este año en salud, en educación, en alimentación de los niños. Creo que San Fernando, Manantay, tiene la mayor cantidad de índice de pobreza, el más alto porcentaje y no se está orientando a eso, nada. Me gustaría que el 80 o 90 por ciento del presupuesto de un distrito, una provincia, una región, se vaya principalmente a la niñez y a la juventud, en salud y educación”.