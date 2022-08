Inició la segunda división de la liga de Yarinacocha

Ayer inició la Segunda División de Fútbol de la Liga Distrital de Yarinacocha. Entre los equipos participantes se encuentra Paromea Fútbol Club, que solo horas antes mediante su página de Facebook dio a conocer a los jóvenes que son parte del plantel yarinense.

Entre ellos se encuentra Edson Rengifo Lazo quien llegó a cesión temporal por parte del Club Mariscal Castilla. A este joven se suman Arnold Mori, Carlos Velásquez, Geremy Reynaga, Caleb Torres, Jeyson Gratelly, Jhon Cárdenas, Luis Reátegui, Ivo Nerio, Josué Vásquez, Danilo Paredes y Frank López. Jóvenes que se encuentran al mando del profesor Renzo Saavedra Silva.

Cabe destacar que en esta primera fecha Paromea se enfrentó contra Unión Miraflores. Los otros duelos disputados fueron los de Kana FC vs Real América, Atlético Yarina vs Estrella Verde, Flamenfo FC vs Horacio Zevallos, Gorgón FC vs Sport Zavaleta y por último Real Tushmo vs Alianza San Lorenzo.

YADIRA HUAMAN