Hans Escalante es apadrinado por cantantes nacionales

Cuando lo vimos y escuchamos por primera vez, al adolescente Hans Lander Escalante Gutiérrez, cantando en una pequeña reunión pudimos darnos cuenta de que poseía un don innato, una calidad interpretativa pocas veces vista.

Eso fue hace un año atrás. Hoy a sus 15 años, todo parece indicar que arranca por fin su carrera artística, ya que luego de ser contratado por el hotel 5 estrellas “Águilas Doradas”, tuvo la oportunidad de cantar frente a los reconocidos cantantes nacionales Leonard León y Essaud Suarez, quienes de inmediato se percataron de su gran talento para el canto.

Es así que ambos cantantes (Leonard y Essaud), quienes vinieron a Pucallpa a cumplir con un contrato privado, decidieron apadrinarlo y prometieron apoyarlo para que el precoz cantante Hans Escalante pueda también alcanzar sus sueños y llegar a los mas grandes escenarios, no solo del país sino también del extranjero, es el pronóstico que ellos le dieron.

Precisamente sobre el particular, diario El Choche quiso conocer la opinión del exvocalista del Grupo “Los Hermanos Yaipen “ Leonard León, quien señaló que Hans es un jovencito con mucho talento y la performance que tiene sobre el escenario es el apropiado ya que no tiene temor de enfrentarse al público.

“Yo le veo mucho futuro y me sorprende que a su corta edad haya desarrollado mucho su talento. Considero que Hans pronto dará mucho orgullo a Pucallpa y entre el 0 al 10 le pongo 8, ya que únicamente le falta mejor su técnica musical y será un gran artista”, sostuvo el también exesposo de la modelo Karla Tarazona.

Por su parte, el cantante Loretano Essaud Suarez, exintegrante del Grupo Kaliente de Iquitos y conocido por su tema “Porque un Hombre no Llora” y “triste Payaso”, coincidió en indicar que Hans Escalante Gutiérrez, cuyos padres son los también cantantes Teo Escalante y Pilar Gutiérrez “La Charapita”, es un chico con un potencial talento que pronto lo llevará a alcanzar la fama y el éxito, cuando logre llegar a escenarios nacionales; “y de eso nos encargaremos nosotros sus padrinos tanto Leonard como el que habla”, es lo que dijo el reconocido cantante.

Se conoció, asimismo, que Hans pronto estaría grabando en Lima su primera producción musical, con el asesoramiento y auspicio de Leonard León y Essaud Suarez, con lo que espera dar el gran salto hacia el estrellato. Otro artista que también vaticinó grandes éxitos para este joven fue el Cómico Gino Arévalo.

SAMUEL PINEDO