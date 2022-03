Familia humilde solicita apoyo de la justicia para recuperar predio invadido

Hayde Angulo Yalta, es una anciana con los dedos mutilados, que reclama le devuelvan un predio, que según la Partida Registral N° 55016723 le pertenece; sin embargo, no cuenta con los recursos económicos para seguir un proceso legal contra el presunto invasor.

Eleazar Lupud Ángulo, hijo de Hayde Angulo acudió, en busca de asesoramiento gratuito a la Defensa Pública, porque su mamá es una anciana de más de 70 años que, además tiene una discapacidad en las piernas, lo que le dificulta caminar; asimismo, solo encontró a un guachimán que le señaló que los abogados trabajan de manera remota.

“Me dijo que llame a unos números que estaban afuera, llamé y nunca me contestaron, yo no puedo pagar los honorarios de un abogado, hice un préstamo de 200 soles que sigo pagando y no cuento con trabajo”, señaló Eleazar Lupud.

Así mismo, contó a El Choche que, cuando acudió a la comisaría de Pucallpa para realizar una denuncia contra Enrique Pimentel Cubillas, a quien señala como el invasor, terminó detenido. “Él llegó primero y los de la comisaría ni siquiera me dejaron demostrar los documentos que acreditan que mi madre es la propietaria, prefirieron creerle a él que tiene documentos falsos”, prosiguió.

Según refiere el hijo, Enrique Pimentel presentó un documento de compra y venta donde aparece la huella del dedo índice de Hayde Angulo, sin embargo, como ya referimos, Hayde Angulo no cuenta con dedos, por lo tanto, no tiene huella digital, desde los 13 años tiene esta discapacidad, edad cuando ni siquiera había adquirido el predio en disputa.

“Solicitamos que nos apoyen para que se haga justicia y recuperar el terreno que pertenece a mi mamá, cómo es posible que yo vaya a denunciar y me terminen deteniendo como si yo fuera el invasor”, culminó.

