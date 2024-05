Exalcalde Antonio Marino dice que debemos cerrar filas para que se haga realidad

SOBRE EL PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y DESAGÜE PARA PUCALLPA

– La alcaldesa lo ha mencionado como un alcalde visionario por el proyecto integral de agua y desagüe que se inició en su gestión ¿Tiene razón la alcaldesa?

-Vi la entrevista que brindó la alcaldesa. Me pareció extraordinario su cambio de actitud. La ha humanizado. Está en el llano. No todos tienen la capacidad de pedir disculpas. Eso le da la posibilidad de unificar a diversos sectores de la población.

– ¿Por qué se originó el proyecto integral de agua y desagüe?

– Es uno de los proyectos más importantes de Pucallpa como ciudad. Cuando se ponga en funcionamiento dos millones de personas tendrán agua y desagüe. Superaremos el actual estrés hídrico. Podremos enfrentar los efectos del calentamiento global, del cambio climático que hoy afecta a numerosas regiones que mueren de sed. Ese proyecto, está aprobado por el gobierno.

– ¿Es urgente?

– La planta que tenemos hoy es muy antigua. 70 años. En cualquier momento puede colapsar y afectar a la zona céntrica. El proyecto integral incluye no solamente la planta de agua potable, sino también, y eso es urgente, la planta de tratamiento de residuos para que las aguas servidas no sigan contaminando el río Ucayali. Nuestra ciudad cerraría esa brecha

-Si es urgente ¿qué debemos hacer los pucallpinos?

– Es importante apoyar las gestiones de la alcaldesa. No es un proyecto mío, es de todos. Qué bueno, que ella esté enfocada en la coordinación con el Gobierno central para que, de una vez, se termine el expediente técnico y se ejecute y funcione el proyecto en beneficio de la ciudad. Los regidores también deben darle prioridad para conseguir que se financie con un convenio de gobierno a gobierno. Pucallpa requiere esta obra.

– Es un proyecto costoso, ¿el gobierno dará el presupuesto necesario?

– En este momento el presupuesto es de 800 millones de soles. Es costoso, sí. Pero es una política desde las Naciones Unidas. El 2015, 193 países, entre ellos el Perú, se comprometieron a darle agua a toda nuestra población, antes del 2030. Pucallpa tiene un proyecto integral que no tienen otras ciudades, salvo Arequipa y Puno. El gobierno central tiene una obligación.

-En los años 70, Pucallpa con 50 mil habitantes, sufría el mismo problema y los pobladores cerraron filas en un Pucallpazo ¿Vamos a un escenario similar?

-Es importante que todos cerremos filas para obtener este gran beneficio. No tenemos que hacer huelga, sino presionar al Gobierno central que termine el expediente y que se ejecute el proyecto. Por eso es importante, apoyar las gestiones de la alcaldesa.

– ¿La corrupción puede afectar?

– No queremos eso. La población no debe pensar que la política no es buena. La política es buena, lo que es malo es la corrupción de los gobernantes, de la gente que toma decisiones. Si se toman buena decisión y se cuida que el proyecto se ejecute, beneficiará al pequeño y al grande. Todos debemos hacer bien las cosas. En primer lugar, la alcaldesa y regidores porque este es un proyecto municipal. Luego hacer un convenio tripartito entre el Gobierno central y un gobierno extranjero para un proyecto de gobierno a gobierno lo que garantizaría que este proyecto vaya adelante

– Con tu experiencia como alcalde ¿En un año y 4 meses de gestión se puede hacer todo?

– Es un periodo muy corto. Ni siquiera en cuatro años se tiene un índice para medir una gestión. Por ejemplo, aprobar el perfil de un proyecto es muy burocrático. Luego, lleva mucho tiempo conseguir el financiamiento. Y después viene la ejecución que tiene sus procesos. Eso debe entenderse y no estar intentando cambiar a las autoridades porque eso crea inestabilidad.

– ¿Qué piensas de los cuestionamientos a la autoridad municipal?

– Es un tema de egoísmo político. Quieren cambiar una autoridad en plena gestión, ponerle zancadillas. Para mí, hay que apoyar a la alcaldesa, cuatro años no es suficiente. Aunque muchos no lo reconozcan, Pucallpa, como ciudad ha avanzado más que otras ciudades. Crear inestabilidad política, retrasaría más a la ciudad. No sólo el proyecto de agua, sino otros proyectos más.

-En otro tema: vas a postular al Gobierno Regional, en una agrupación política nacional ¿Qué te anima a seguir en política a pesar de las críticas a tu persona?

– Yo pienso en las necesidades de nuestro pueblo. Siento las carencias. No se han cerrado brechas en la ciudad y los barrios de la periferia, en los caseríos, en las comunidades nativas. Pienso que podemos hacer mucho más todavía. Conozco de gestión, el funcionamiento del gobierno central, y de los organismos internacionales para traer recursos y cerrar brechas. Mi única motivación es servir a la población. Hemos nacido para servir…

– Sus detractores afirman que sólo quiere beneficiarse del cargo…

– Lo que ocurre es que hay gente que entra al poder para robar y hay quienes creen que todos somos iguales. Nuestro país está cansado de eso. De los que ofrecen y no cumplen, de los que paralizan las obras, de los que se apropian de los fondos, de las obras con sobrecosto. Eso no es la política. Esa es una práctica mala en la política, está rodeada de corrupción. Pero yo invoco a que la gente honesta haga política para impedir que los malos lleguen al poder. Se puede hacer. Es el caso de Bukele.

– Sin embargo, hay denuncias penales en su gestión…

– Por celo político nos denunciaron. Hemos salido libres de las denuncias fiscales. Eran denuncias tiradas de los cabellos, creadas.

– Cuándo habló de los que entran a robar ¿se refería al gobernador regional actual?

– Me refiero a autoridades en general. No solo de la región, o a los alcaldes y no sólo en el Perú, sino en Latinoamérica, la corrupción impide el crecimiento y desarrollo de un pueblo. No podemos mejorar la calidad de vida de la población, por la corrupción, que nos mina, nos corroe.

– Su visión es más para el Congreso que para gobernador regional ¿No cree?

– Yo estuve en el Congreso cuatro años. El Congreso es para legislar, fiscalizar. Yo creo que es importante tomar decisiones y formular y ejecutar políticas públicas. Cambiemos las políticas públicas. En educación, seguimos penúltimos en comprensión lectora, en Iberoamérica; primeros en anemia en Sudamérica. Se necesita poner en marcha políticas públicas bien definidas y realistas. Tras 200 años de educación, un joven sale de quinto año de media y no sabe nada. En salud necesitamos trabajar mucho, para que la población sea atendida como se merece. Eso se cambia con políticas públicas y, siendo honesto, transparente, íntegro. Eso se necesita: integridad.

– ¿Podrían formar un frente de candidatos para evitar actos ilegales?

– No creo que sea fácil unirnos, porque, al final, somos competidores. Pero sí creo que hay que esforzarse para evitar hechos ilegales que afectan a la democracia en nuestra región. Para evitar que entre a gobernar gente incapaz, sin preparación, gente que paga y gobierna. Eso es peligroso, no solo en esta región, sino a nivel de otras regiones. Creo que no va a pasar. Estoy seguro de que se va a corregir. Estoy, seguro que hay gente buena todavía en el mundo, en el Perú, en nuestra región y vamos a ganar esta vez, con el respaldo de la gente buena.