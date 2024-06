«¡Estamos cansados!»: Médico ‘asado’ reclamó a las autoridades el abandono del HRP

En un video que circula en redes sociales, un médico cirujano del Hospital Regional de Pucallpa manifestó su indignación por el estado de abandono en que se encuentra el hospital. La grabación, que rápidamente ganó atención en internet, muestra al médico denunciando las pésimas condiciones en las que él y sus colegas deben trabajar, destacando la falta de recursos e infraestructura adecuada para brindar una atención adecuada a los pacientes.

El video fue compartido por una ciudadana que llevó de emergencia a su madre al hospital. «Buenas noches, el día de hoy traje de emergencia al Hospital Regional a mi mamá. El médico cirujano que ven en el vídeo expresó su molestia por las circunstancias en las que se encuentra el hospital, mostrando gran parte de su molestia ante esta situación de abandono en la que está este nosocomio», escribió en su publicación.

La denunciante hizo un llamado a la ciudadanía para que tomen conciencia sobre la importancia de elegir adecuadamente a sus representantes regionales, quienes son responsables de la gestión y asignación de recursos a los hospitales públicos.

«Este hospital tiene años, señores, y no puede ser. Miren, ahora llueve y va a llover más aquí dentro que afuera. No tenemos materiales, no tenemos equipos. De cualquier manera nos estamos arreglando. No es posible, señores. Estamos cansados. Ya nosotros también hemos reclamado como personal, pero ya nadie hace caso», se escucha decir al cirujano del Hospital Regional de Pucallpa, quien no puede realizar operaciones debido a la falta de materiales y suministros médicos.