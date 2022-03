Electro Ucayali cobró más de 2 millones de soles por servicio que no brindó

Ilich López Ureña, presidente de la Comisión Investigadora del Cargo Fijo, del Congreso de la República, declaró que la empresa de electricidad Electro Ucayali cobró más de 2 millones 23 mil 660 soles por servicio de cargo fijo, durante cuatro meses, este servicio no fue brindado.

La reunión se hizo como parte de la Quinta Sesión Descentralizada en la Universidad Nacional de Ucayali. Estas sesiones se están desarrollando en distintos departamentos del Perú.

El cargo fijo es el pago que se realiza para cubrir gastos administrativos en que incurre la empresa, con el fin de que se garantice la disponibilidad del servicio, en este caso se trata del trabajo que se realiza al hacer las lecturas de fluido eléctrico, entregar los recibos, entre otras acciones más.

El cobro de dicho cargo, actualmente investigado por la comisión, se efectuó entre los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, en agravio de 101 mil 183 usuarios. En ese lapso de tiempo Ucayali se encontraba en cuarentena por la pandemia, por lo que trabajadores de la empresa eléctrica no realizaban estas funciones.

Al respecto, José Riveyro Dellepiane, gerente de Electro Ucayali, argumentó que el cobro del cargo fijo está referido a la normativa que regula y controla el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). A la norma que hace referencia es la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 168-2019-OS/CD, emitido antes de la pandemia.

“Nosotros estamos llanos a cualquier requerimiento de Osinergmin. Durante la pandemia tuvimos fiscalizaciones mensuales sobre la facturación y el cobro del pago del bono, durante ese tiempo Osinergmin no nos levantó informe alguno”, señaló José Riveyro.

Así mismo, calificó a la sesión como una reunión “rutinaria”. “Se trató del cargo fijo y unas precisiones de unos contratos que había observaciones no muy específicas, fue algo de rutina. Se planteó algunas dudas con respecto a las dediciones de los contratos que esperemos hayan sido absueltas”, culminó.

Por su parte Ilich López, precisó que la comisión se encarga de investigar el cobro del cargo fijo (realizado sin avisar o advertir antes al usuario) y por contratos de bienes y servicios que realizó Electro Ucayali antes y después de la pandemia.

“Se les preguntó a los gerentes por qué realizaron el cobro, que desde el punto de vista de la comisión no se debió cobrar, preguntamos a Osinergmin que pasaría si es que ellos no cobraran, porque hubo versiones en otras partes del país donde mencionan que de no cobrar podrían recibir alguna sanción del organismo regulador, en este caso Osinergmin primero dijo que sí recibirían sanción y luego que no, se contradicen como en las otras regiones”, señaló.

También informó que en el transcurso de la próxima semana la comisión tendrá una reunión con el jefe nacional de Osinergmin, para que señale por qué sus directivos regionales se contradicen.

El informe preliminar con los resultados de investigación se dará en abril y el informe final en mayo, después de la emisión del informe, si se encuentran faltas penales se comunicará a las instancias pertinentes como la Contraloría y el Congreso mismo, en caso de que ministros o congresistas estuvieran involucrados en estos cobros.

“Se tiene como finalidad determinar responsables en caso los cobros hayan sido indebidos y que se pueda retribuir al consumidor lo pagado. Esta reunión no es de rutina; es una reunión programada por la comisión que investiga a Electro Ucayali junto con otras empresas del Perú”, zanjó el presidente de la comisión.

MARTHA ZACARIAS