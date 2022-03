Dos menores esperan justicia tras ser ´víctimas de tocamientos´ por presidente de Orau

El presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Berlín Diques Ríos, fue denunciado por dos menores de edad por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor, siendo una de ellas su hija. La investigación se encuentra paralizada desde el año pasado y se quedó en etapa intermedia.

La Fiscal Provincial del Tercer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, Rossemarie Ríos Delgado, formuló acusación contra Diques Ríos en agravio de la menor de iniciales K.S.D.J.G.P, al momento de los hechos tenía 10 años, solicitando contra el procesado una pena de 9 años de pena privativa de la libertad efectiva.

La segunda denuncia se trata de la menor agraviada K.S.D.P (14), hija del investigado, por el delito de tocamientos indebidos, inclusive, existe una orden de impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma dada por el Juez Gino Tello Dantas del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ya sea a su domicilio, centro de estudios o aquellas donde realice sus actividades cotidianas a una distancia de 300 metros del lugar donde se encuentre.

DECLARACIÓN DE BERLIN DIQUES

El denunciado Berlín Diques dijo reconocer a la madre y a la menor agraviada K.S.D.J.G.P, que sólo se quedó un mes en su casa, al cuidado de su conviviente Loyda Campos Jari.

“La menor tenía un cuarto, que está al costado del cuarto de mi hija, dormía sola, en ningún momento me quedé a solas con ella, su mamá la llamaba dos veces a la semana al celular de mi pareja”.

Mencionó también que es falso que cuando la menor dormía se subía a su encima queriéndola besar, le tocaba sus senos, sus partes íntimas y con su miembro viril le rozaba su parte Intima.

Así mismo, agregó que “tengo problemas con el señor Pérez y Reyder Sebastián, el problema es que el año pasado por pugnas dirigenciales y de liderazgo por una organización de pueblos indígenas, lo vacamos como presidente de la organización ORAU, y a mí me eligen como nuevo presidente, después de eso me denunciaron por usurpación agravada y también Interpusieron una medida cautelar para retornar al puesto de presidente, cosa que estos supuestos delitos a la fecha han sido archivados, producto de eso creo que utilizan a la menor como venganza, en el mes de octubre iniciamos una auditoria Interna Institucional, me parece que por temor o venganza utilizan a la menor”.

GABRIELA SÁNCHEZ