El 2022 contratista ganó buena pro de obra de mercado de Atalaya con documentos falsos

Contratista de Atalaya con documentos falsos

La Contraloría General detectó que exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Atalaya, otorgaron la buena pro para el mantenimiento y refacción del mercado 8 de Octubre, en es provincia, a una empresa que presentó contratos y constancias falsas para certificar su experiencia de postor en su especialidad.

° VER TAMBIÉN:

Según el Informe de Control Específico N° 020-2023-2-2683-SCE, en el 2022, servidores de la entidad otorgaron conformidad y autorizaron el pago por el servicio a pesar que el contratista no realizó las actividades al 100%. Este hecho ocasionó un perjuicio económico a la entidad de S/ 34 346. Además, no se aplicaron penalidades por mora por el importe de S/ 29 740, generando que el mercado no preste sus servicios en condiciones de seguridad y comodidad para los usuarios en los plazos previstos.

° VER TAMBIÉN: Abastecimiento de agua para Pucallpa debe declararse en emergencia

Asimismo, la comisión de control determinó que el contratista que ganó la buena pro presentó un contrato de prestación de servicios y una constancia de cumplimiento de servicios para acreditar el requisito de calificación de experiencia en su especialidad, los cuales, según lo indicado por el consorcio que las habría emitido, eran falsos y ratificó que su representada no contrató los servicios de dicha empresa, y que la firma, membrete y sello que se consignan en esos documentos también eran falsos.

Se identificó responsabilidad penal y administrativa en 6 ex funcionarios de la entidad que ocuparon los cargos de gerente de servicios públicos y supervisor, subgerente de abastecimiento y servicios auxiliares, gerente de administración y finanzas, subgerente de tesorería y subgerente de contabilidad.

° TE PUEDE INTERESAR: Barbie y Ken están en Ucayali, conoce cuántas personas llevan estos populares nombres

El presente informe fue notificado al alcalde de la Municipalidad Provincial de Atalaya, para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios, también se comunicó a la procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios, para que inicie las acciones legales correspondientes. La ciudadanía puede tener acceso a los informes de control que emita la Contraloría General de la República en el Buscador de Informes de Servicios de Control.