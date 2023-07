Contraloría advirtió irregularidades en otorgamiento de buena pro a Consorcio Patria Nueva

Contraloría advirtió irregularidades

Nuestro medio periodístico, hace algunas semanas, advirtió que en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se estaba desarrollando un proceso de selección irregular que despertaba sospechas sobre algunos de los funcionarios, especialmente sobre los integrantes del Comité de Selección en la Adjudicación Simplificada N° 026-2023-MPCP-CSO “Contratación de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento del sistema de agua potable y eliminación de excretas en la C.N. Patria Nueva de Callería del distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali – CUI 2437489”.

Entonces fuimos atacados duramente por personas y cuentas, presumiblemente del entorno de la alcaldesa, tratando de descalificar la información.

Sin embargo, el tema fue tomado por la Contraloría Regional, que, de inmediato dispuso una evaluación del proceso entre el 16 de junio al 10 de julio, que terminó con el informe de Visita de Control N° 020-2023-OCI/0477-SVC, de fecha 13 de julio.

VER TAMBIÉN: Por no inscribir compra venta en Registros Públicos podría perder su propiedad

VER TAMBIÉN:

Como el proceso aún continúa corriendo en sus plazos, de acuerdo con los especialistas, la decisión más saludable que podría tomar la autoridad municipal es la de anularlo de oficio.

Los especialistas también proponen que, a raíz de lo sucedido, la alcaldesa debería evaluar a sus funcionarios más cercanos y deshacerse de ellos (como lo hizo el gobernador Gambini con el director regional de Salud) porque si hoy ha ocurrido eso con una obra de 4 millones de soles, es de imaginarse lo que podría ocurrir si se convocan procesos de montos mayores. Salvo que la alcaldesa quiera verse comprometida en otros escándalos.

La Contraloría remitió su informe de visita de control a la alcaldía el mismo día jueves 13 de julio, mediante oficio N° 000219-2023-CG/OC0477, remitido por Francisco Paredes Mendoza – Jefe de OCI – municipalidad provincial de Coronel Portillo – Órgano de Control Institucional.

TE PUEDE INTERESAR: NIÑA ESCRIBE DESGARRADORA CARTA TRAS SER VIOLADA POR SU PADRE:

Desde el día 13, a la fecha, la alcaldesa ya debería haber tenido tiempo para informarse en detalle a fin de disponer las “acciones preventivas y correctivas”. En todo caso, si hoy día no emite pronunciamiento, la Contraloría le indica “que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.”

LA IRREGULARIDAD

En síntesis, para la Contraloría el proceso se vició porque el Comité de Selección no aplicó correctamente las normas para establecer la puntuación de la empresa postora ganadora, esto es el Consorcio Ejecuto Patria Nueva.

TE PUEDE INTERESAR: Sicarios asesinaron de 2 balazos a conductor de vehículo

Tras la evaluación de los contratos N° 1, 2 y 3 que presentó el referido postor para acreditar su experiencia, se advirtió que el Comité de Selección para la determinación de los montos facturados en el factor de evaluación “Experiencia del postor en la especialidad” no consideró que las promesas o contratos de consorcio carecían fehacientemente de los porcentajes de las obligaciones desarrolladas en la documentación de experiencia presentada, lo que imposibilitaba considerar dichos documentos para el referido cálculo.”

Se trata de tres contratos que el Consorcio Ejecutor Patria Nueva presentó para acreditar su experiencia. Para muestra, reseñamos lo que la Contraloría encontró en uno de esos contratos de Consorcio que descalificaban al Consorcio Ejecutor Patria Nueva, al que nunca debieron otorgarle la buena pro.

UN CASO

Dice la Contraloría: “De los folios 167 al 196 obra la propuesta del postor Consorcio Ejecutor Patria Nueva, donde se verifica el contrato del ‘Consorcio 15 de Mayo’ conformados por las empresas H & O Consultores y Contratistas Generales S.C.R.L., Pillco 201 E.I.R.L. y Espinoza & Pérez S.A.C., asimismo, en la Cláusula Novena ‘Obligaciones específicas de las partes’, se establecieron las obligaciones de cada una de las empresas conformantes del consorcio, sin embargo, en dicho documento no se acreditó fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que asumieron en el contrato cada una de las empresas, en específico la empresa Pillco 201 E.I.R.L. (que después conformaría el Consorcio Ejecutor Patria Nueva).

Así también, si bien en el contrato del ‘Consorcio 15 de mayo’, en la Cláusula Octava se estableció el porcentaje de participación en las utilidades y pérdidas como consecuencia de la ejecución del contrato, esto correspondería a actividades relacionadas con asuntos de organización interna, no computables para la experiencia del postor.

Por otro lado, en los documentos presentados por la empresa Pillco E.I.R.L. también obra la ‘Adenda al Contrato de Licitación Pública’ en donde figura porcentajes para la empresa H & O Consultores y Contratistas Generales S.C.R.L. 20%, Pillco 201 E.I.R.L. 50% y Espinoza & Pérez S.A.C. 50%, sin embargo, conforme a la normativa señalada precedentemente, los únicos documentos que pueden establecer el porcentaje de obligaciones son la promesa o contrato de consorcio, asimismo, resulta incongruente la sumatoria de los porcentajes establecidos ya que dan un total de 120% de participación de los conformantes del consorcio.

Al respecto, la Resolución n.° 069-2013-TCE-S2 de 16 de enero de 2013, establece entre otros, que: ‘Sumilla: El Comité Especial, debe realizar una evaluación integral de la propuesta, verificando todos y cada uno de los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando no asuma la posición de los postores al realizar interpretaciones y/o suposiciones que favorezcan la condición de éstos, ya que ello implicaría vulnerar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo e igualitario’.”

Por eso la Contraloría llegó a una conclusión legal que habría bastado para descalificar al Consorcio Ejecutor Patria Nueva. Dice: “Conforme a lo mencionado, la no determinación fehaciente del porcentaje de las obligaciones de la empresa Pillco 201 E.I.R.L. en el Contrato de Consorcio presentado, imposibilita la realización del cálculo facturado, situación que el Comité de Selección de la obra: Mejoramiento del sistema de agua potable y eliminación de excretas en la CC.NN. Patria Nueva de Callería del distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, no consideró al momento de otorgar puntaje por experiencia del postor.”

PUNTAJE REAL

Pero líneas más abajo la Contraloría es contundente.

Dice: “se advierte que el postor Consorcio Ejecutor Patria Nueva, consideró como monto facturado acumulado la suma de S/ 4 316 943,22, por lo que, al aparentemente haber superado el valor referencial, el Comité de Selección otorgó el puntaje máximo, esto es, cincuenta (50) puntos, con lo que, además de los otros factores de evaluación, el postor logró obtener el puntaje total de 93.56…

Sin embargo, como ya se determinó los contratos n. os 1, 2 y 3 no contenían las promesas o contratos de consorcio con los porcentajes de obligaciones fehacientemente establecidos, por lo tanto, la sumatoria del monto facturado debió considerar solo los contratos que sí contenían la información señalada, salvo que carecieran además de otro defecto, por lo tanto, la sumatoria total del monto facturado habría ascendido a S/ 2 730 109,78.

Siendo así y en concordancia con la imagen n.° 3 (in supra), donde se establece que, si el monto facturado acumulado es ‘mayor a 0.50 veces el valor referencial y menor a 0.75 veces el valor referencial’ correspondía otorgar quince (15) puntos en el referido factor de evaluación, con lo que el postor Consorcio Ejecutor Patria Nueva habría obtenido como sumatoria total de puntajes 58.56, consecuentemente no se le habría otorgado la buena pro del proceso.”

O el Comité de Selección no hizo una evaluación exhaustiva o no vio lo que no quería ver. Impetu lo advirtió y la Contraloría lo ha verificado.

COMITÉ DE SELECCIÓN

Los funcionarios que integran el Comité de Selección de esta obra son: Presidente: Ingeniera Magaly Delicia Valladares Pérez, de la Gerencia de Infraestructura y Obras; Primer miembro: Christian Martin Montoya Mowerg del Órgano encargado de Contrataciones-GIO; Segundo miembro: ingeniera Rosa Estela Chávez Alvarado, de la Sub Gerencia de Obra, supervisión, liquidación y archivo. Todos ellos titulares.