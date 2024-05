Alcaldesa Janet Castagne hizo un mea culpa y pidió disculpas a la población

HABLÓ DE SUS AVANCES, PROYECTOS Y TEMAS ESPINOSOS

La alcaldesa de Coronel Portillo, abogada Janet Yvone Castagne Vásquez, tras un año y cuatro meses de gestión, admitió errores, hizo un mea culpa, pidió disculpas a la población y sobre todo a los vecinos de los jirones Libertad y Progreso, afectados por una obra que ya debe concluirse.

9 DE DICIEMBRE

Los hombres de prensa que fueron recibidos por la alcaldesa, en la tarde de ayer, le preguntaron sobre el cierre del jirón 9 de Diciembre. Castagne respondió: “Ninguna gestión es perfecta. Los seres humanos somos imperfectos y cometemos errores. Respecto al cierre del jirón 9 de Diciembre hago mea culpa, debió socializarse”. Indicó que los vecinos reclamaban porque esa zona estaba descuidada, invadida por la prostitución y el desorden, así que se impulsó un proyecto turístico hermoso, pero que aún no ha culminado. Se mejoró algo con ayuda de cooperantes chinos. Sin embargo, los cooperantes se ahuyentaron, por una campaña política.

Informó que, sin embargo, en las próximas semanas se van a ejecutar obras para mejorar, no sólo el parque del Reloj Público y el malecón Grau, sino también el boulevard del jirón Tacna y la plaza principal de Pucallpa. Esas obras, dijo, le darán un nuevo rostro al centro de la ciudad y deben estar concluidas hasta el 31 de agosto, porque, en septiembre, Pucallpa recibirá a las delegaciones del Foro APEC.

“Hago mea culpa (en el caso del jirón 9 de Diciembre) y pido disculpas a la población porque no difundimos sobre el proyecto para realzar el valor del río Ucayali que tiene un enorme potencial turístico y eso hizo que algunos opositores políticos intenten empañar la imagen de la gestión”.

Sobre el jirón 9 de Diciembre, dijo que ella seguirá trabajando para mejorarlo, pero los regidores decidirán sobre la ordenanza municipal.

JIRÓN LIBERTAD

También se disculpó por el retraso del asfaltado de los jirones Libertad y Progreso. “Pido las disculpas del caso y es hidalgo reconocer que los vecinos han sido afectados y el sector transportes también (por este retraso)”. Informó que se han superado todos los inconvenientes. “Aquí no ha habido corrupción, como pretenden insinuar, aquí ha habido dificultades que han demorado en superarse, pero pronto se terminará la obra para beneficio de la población”. Explicó que al inicio de su gestión tomó la decisión de no seguir parchando esas calles y, por eso, se decidió rehacer la carpeta asfáltica muy deteriorada y que era una vergüenza en pleno centro de la ciudad. Los vecinos deben tener la seguridad que, de no haber problemas con el clima, la obra se culminará en pocos días más.

AVANCES Y PROYECCIONES

Castagne refirió que no es cierto que, en este año y tres meses de gestión, no haya hecho nada. Siguiendo el ritmo de la administración que tiene sus plazos, en este tiempo ha puesto cuatro primeras piedras en veredización y pavimentación. También se pusieron en marcha cuatro proyectos de agua y desagüe que quizá no percibe la población porque se levanta tierra y ponen tubos, pero ese es un paso previo para ejecutar otras obras.

En año y tres meses también se ha dedicado a impulsar y destrabar obras claves para el desarrollo urbano de Pucallpa, como metrópoli.

Recordó que durante la campaña electoral llegaron a la avenida Aviación y se comprometieron a realizar la tercera etapa. Pero no era fácil. Tras un intenso trabajo, se han superado las marañas legales y la obra de la tercera etapa será financiada con el presupuesto institucional porque no van a estar tocando puertas de los ministerios y esperando cuatro o cinco años para ejecutarla. “Ya tenemos el camino legal”, enfatizó.

Otra obra que ejecutarán es el agua y desagüe de la Av. La Marina como paso previo para su pavimentación que le dará más fluidez al tránsito vehicular, uniendo los tres distritos de modo más rápido: Manantay, Callería y Yarinacocha. Solo falta levantar una observación del proyecto de agua y desagüe que hizo el Ministerio de Vivienda, cuyo plazo vence el 15 de mayo para que se ejecute y luego de eso la pavimentación.

“Ambas obras serán nuestro legado”, insistió. Pero no serán las únicas.

Refirió que están acelerando al máximo el proyecto integral de agua y desagüe de Pucallpa, iniciado con mucha visión en la gestión del exalcalde Antonio Marino. Se están superando una serie de gestiones y estudios para que sea un proyecto sólido. No es fácil, pero, tratándose de una obra vital, van a insistir.

EL TRÁNSITO

La alcaldesa dijo que están viendo la fluidez del tránsito y que ayer se reunieron con un sector de transportistas y motocarristas quedando en evaluar un estudio técnico, sobre la modificación del tránsito vehicular en el jirón Tarapacá que hoy es doble vía pero que podría ser una sola vía, de ingreso de Yarinacocha, en tanto el jirón Inmaculada sería de salida, siguiendo el jirón Urubamba y la avenida Miraflores.

CHANTAJE

Ante otra pregunta, refirió que no se va a dejar doblegar por la extorsión y el chantaje. “Una autoridad que se doblega ante la presión con fines, no sé si personales o económicos, es alguien que ha perdido el principio de autoridad y creo que esto no corresponde a mi persona, pues yo asumo el reto de dirigir esta provincia tan importante de la región, con mucha responsabilidad, con mucha honestidad y con mucho esfuerzo para el bienestar de la población, mi tierra que me vio nacer”.

OTROS TEMAS

Castagne afirmó que sus funcionarios están en constante evaluación y si es necesario hacer cambios, los hará, siempre pensando en el bienestar de la población.

En el caso del funcionario de seguridad ciudadana, si hubiera un documento falso, está en investigación y, con esa información se decidirá. Sin embargo, resaltó que se han cumplido las metas en seguridad ciudadana y que, por eso, llegará un adicional. “Pero el subgerente de seguridad ciudadana, como todos los funcionarios, está en evaluación. Nadie tiene el puesto comprado. Mientras hagan un buen trabajo, aquí hay una alcaldesa que también respalda a sus funcionarios. Pero si no están haciendo un buen trabajo, se les tiene que retirar la confianza y se le dará oportunidad a otro profesional que tenga experiencia y el perfil”.

Sobre la denuncia penal que incluye a la gerente municipal porque supuestamente no cumple con el perfil, dijo que tanto Recursos Humanos como Servir, evaluaron a la gerente, quien, además, está en el staf gerencial de Servir. Aceptamos la investigación y responderemos a esa denuncia.

En cuanto a la intervención de la fiscalía en la subgerencia de tránsito y transportes, rechazó que esa oficina sea un “bunker” y pidió que se investigue a fondo, porque hay hechos que resultan sospechosos. Agregó que van a responder a las investigaciones, como también están colaborando con los fiscales y policías que llegaron hasta la municipalidad sólo para pedir copias sobre obras. Refirió que les dieron un plazo para alcanzar las copias requeridas, pero les entregaron la documentación, antes del plazo. “No se necesitaba que se movilicen tantos fiscales”, refirió.

Recordó a la exalcaldesa Melita Ruiz, afirmando que tuvo coraje para poner orden en el comercio informal de la ciudad. “No es fácil poner orden en la ciudad. Cuando se quiere hacer eso, surgen detractores”, refirió, pero tampoco se puede permitir el desorden.

Valoró el sacrificio del exalcalde Manuel Vásquez Valera, para conducir el Frente de Defensa de su época y conseguir beneficios para la población como la creación del departamento de Ucayali. También valoró el esfuerzo del profesor Abel Vásquez durante el Ucayalazo. Hoy, el Frente de Defensa, no es el frente que agrupaba a todos para beneficiar a todos, hoy el frente de defensa se guía por intereses políticos y personales.

Dirigiéndose a los ciudadanos, expresó: “Querida población de Pucallpa, nosotros estamos trabajando para servirle íntegramente, trabajamos de día y de noche para mejorar los servicios de la población. Si bien es cierto tenemos errores, también tenemos muchas cualidades…(pero quiero) descartar tajantemente cualquier indicio de corrupción… y si hubiera tengan toda la plena convicción que nosotros vamos a tomar las determinaciones, si es que encontráramos responsabilidad en algún funcionario o en algún trabajador que cometa actos delictivos. Nosotros estamos trabajando y esforzándonos para que esta gestión municipal sea una de las mejores”.