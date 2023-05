Lindyss Skarlet hará concurso de belleza sin maquillaje y con prendas cortas

Un anuncio que seguramente sorprenderá a más de uno, es el anuncio realizado a través de nuestro medio, por la directora del concurso de belleza Miss y Míster Ucayali Lindyss Skarlet Reátegui Fulca, quien reveló que, dentro del certamen de este año, se ha considerado la participación de las candidatas sin usar ningún tipo de maquillaje, sino que deberán salir a la pasarela luciendo un rostro limpio y natural, así mismo desfilarán ya no con ropa de baño, sino que llevarán prendas cortas, como un top y un short que resalte su cadera y su cintura, el cual permitirá al jurado calificador, evaluar un cuerpo y un rosto al natural, indicó.

La también ex reina de belleza, explicó que se trata de una temática más que se incluirá dentro de las otras ya realizadas, entre ellos la temática dorada, black and white, sanjuanero y medio ambiental, pero que es al mismo tiempo, una iniciativa que busca fomentar una visión más realista de la imagen corporal y la belleza natural de la mujer, lo cual también viene siendo promovido en el país del Reino Unido (Inglaterra) en su famoso concurso de belleza del presente año, denominado “Miss London and South East” y que ha sido recibido con mucho agrado por participantes y ex reinas de belleza, aseguró.

Señaló que esta tendencia de normalizar la belleza natural, viene siendo aceptada por muchas jovencitas y algunas celebridades del mundo, ya que busca erradicar el estereotipo de que solo las chicas bonitas de rostro y cuerpo que nos muestran los medios de comunicación, son dignas de ser elegidas como las más bellas, dañando la autoestima de muchas mujeres que no se sentían lindas y por ello no participaban. Manifestó, que en este caso es como un ensayo de lo que vendrá más adelante, ya que la idea principal es, que las chicas se acepten tal como son y abracen su verdadera belleza.

Como antecedente a este desafió, Reátegui Fulca citó el caso de la señorita Melisa Raouf, quien ganó la ronda de Miss Inglaterra Bare Face, al desfilar por la pasarela sin usar nada de maquillaje en el rostro. El propósito es mostrar la autenticidad de cada mujer y que se atrevan a lucir al natural, sin maquillaje y sin filtros, lo que aumentará la autoestima y el amor propio de las chicas, precisó. Se trata sin duda de una propuesta que incomodará a algunas pero que beneficiará a muchas, siendo que quienes ya tomaron conocimiento de lo realizado en Inglaterra, ha fomentado muchos comentarios positivos al respecto, se espera que en Ucayali ocurra lo propio, porque también esto es parte de nuestra evolución, enfatizó Lindyss Skarlet.

SAMUEL PINEDO