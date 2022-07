Realizan exorcismo en iglesia evangélica

El domingo 10 un joven nos contó un hecho paranormal, del cual fue testigo y que no desea volver a ver y para guardar su identidad no mencionaremos su nombre y tampoco el nombre de la iglesia. Eran las 8 de la noche y Elías llegaba a su iglesia como era costumbre de todos los domingos, pero esa noche nunca la olvidará.

Cerca ya de la 9 de la noche cuando realizaban sus canticos el pastor comunicó a todos sus feligreses de que solo aquellos con una fe muy fuerte en Dios se quedarían después de las 10 de la noche y que aquellos que lo hicieran lucharían en persona contra un espíritu maligno con sus oraciones fuerza de voluntad.

La comunidad de la iglesia estaba muy entusiasmada con lo que iba a suceder así que la mitad de los hermanos de la iglesia se quedaron para ser testigos y pelear contra un espíritu maligno, hoy creo que fue una mala idea quedarme ya que no puedo sacar de mi mente todo lo que vi aquella noche del domingo.

A las 10 de la noche llego un auto rojo de los que hacen colectivo y el copiloto bajo para abrir las puertas traseras del auto en donde había cuatro personas y una de ellas una mujer estaba envuelta con una sábana. El pastor salió rápidamente para ayudarlos a entrar a la iglesia mientras que dentro de la iglesia otros hermanos acomodaban algunas bancas.

Dentro de la iglesia éramos algo de 30 personas no sé porque, pero cuando los hombres pasaron junto a nosotros con la mujer envuelta en una sábana un frío intenso recorrió mi cuerpo advirtiéndome de que saliera de la iglesia, lastima no le hice caso a mis instintos y me quedé con los otros hermanitos; al mirar a tras de mi los 30 que éramos se redujeron a15.

El pastor pidió a cuatro hombres que se consideren bastante fuertes acercarse a la mujer y que la sostuvieran con todas sus fuerzas y no la soltaran por nada del mundo incluso si esta les pidiera ayuda ya que la mujer era a quien ayudarían a pelear una batalla contra un espíritu maligno que tenía atormentándola durante 6 años.

Prácticamente nos dijo que la señora estaba poseída por un demonio y la tenía que exorcizar y los que la trajeron eran sus familiares, un miedo empezó a inundarme al escuchar la palabra exorcismo y de repente alguien dijo tranquilo Elías no te voy a hacer daño… aún, fije mi mirada a la persona que mencionó mi nombre y era ella la mujer a la que nunca había visto en mi vida… sabía mi nombre.

Como podía saber mi nombre si nadie lo había mencionado y era la primera vez que nos veíamos, la mujer otra vez repitió mi nombre tranquilo Elías que no te haré daño hoy día, esta vez la voz que emitió la mujer era la de un hombre viejo y eso en verdad me heló la sangre me arrepentí de haberme quedado, solo pedía a Dios que no me pasara nada.

El pastor alzó la voz y nos ordenó orar con todas nuestras fuerzas para que eso que estaba dentro de la mujer se fuera para siempre, volví a mirar a la mujer y ella estaba mirando a uno de nuestros hermanos, pero sus ojos eran totalmente negros y de pronto el hermanito cayó al piso, todos seguimos rezando y esa cosa que no era ya una mujer porque parecía un animal.

En un momento determinado los hermanos ya no pudieron sostenerla y la mujer empezó a flotar en el aire, después de eso no recuerdo nada, me dijeron que unos hermanos de la iglesia me trajeron y les dijeron a mis padres que todo salió mal no pudieron a ayudar a la adolescente de 15 años, Dios aquella mujer parecía de 50 años… CONTINUARA.