Leyenda de Hello Kitty

Se dice que en los años 70 había una niña de 14 años que estaba en fase terminal de cáncer de boca. Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña, así que la madre de la niña.

Ikaka Shimizu, desesperada, acudió a todas las iglesias y cultos, pero al no obtener resultado se inició en el ocultismo y el satanismo. Presentó su hija al diablo para que la curara y le hizo una promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo; el diablo cumplió su parte y la madre también. Creó a Hello Kitty.

La palabra «Hello» en ingles significa hola, y la palabra «Kitty» de origen chino significa demonio, entonces Hello kitty significaría «Hola Demonio». Otra curiosidad es que Hello Kitty no tiene boca debido al caso de cáncer en la boca de la hija de su diseñadora.

Otro dato es que varios satánicos llevan tatuado a Kitty en la piel e incluso circulan videos de misas negras con la imagen de la gatita que algunos llaman «la hija del demonio». Existen pocos datos acerca de la biografía de la diseñadora y fue extraña su desaparición de la empresa un año después.

El personaje se ha usado también en otras circunstancias que no tienen nada que ver con el mundo infantil… En 1999, en Hong Kong, tuvo lugar un brutal asesinato que llamaron el Hello Kitty Murder.

El popular nombre del caso se debió a que los asesinos ocultaron la cabeza de la víctima en una muñeca de Hello Kitty después de haberla decapitado.

En agosto de 2007, los policías tailandeses que habían cometido pequeñas infracciones como llegar tarde o aparcar en zonas indebidas fueron obligados a llevar brazaletes de Hello Kitty durante varios días como castigo.

También en ese mismo año, fue detenido un famoso narcotraficante colombiano; que aparte de tener una importante colección de objetos y prendas de la gatita. Utilizaba la imagen de la marca japonesa para enviar mensajes codificados a sus contactos a través de su correo electrónico.

No cabe duda que existen algunas leyendas de terror bastante peculiares. Existe un gran debate sobre la leyenda de Hello Kitty, pero eso ya lo dejo a criterio de cada quien para juzgarlo como crea conveniente.