Ley obliga a hijos a dar pensión a sus padres

Cuando los padres llegan a una edad avanzada, los hijos que tengan la capacidad, deben ocuparse de la pensión alimenticia de los padres y al no haber el cumplimiento, el Juzgado de Paz Letrado remitirá un expediente al Ministerio Público para que actúe de acuerdo a sus atribuciones.

La Dra. Anahí Lavado Ruiz, de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, explica que, en caso de que los descendientes no cumplan con la pensión, los progenitores pueden entablar una demanda de alimentos en contra del hijo o hija que tiene las posibilidades económicas de asumir el rol.

También se sabe que, ley establece que esta obligación es recíproca entre ascendientes y descendientes, es decir si el padre no cumplió de manera responsable con su rol cuando el hijo necesitaba la pensión de alimentos no implica que no tenga derecho de pedir una pensión.

En el Código Civil existe una causal de indignidad, que dice que es indigno de suceder, es decir es indigno de poder heredar aquel padre que cuando el hijo estaba vivo no le prestó los alimentos o no lo reconoció voluntariamente.

Hay casos donde si el hijo fallece y no tiene hijos a su vez o esposa, este padre no podrá heredar de él ningún bien porque no cumplió en pagar los alimentos o no lo reconoció voluntariamente.

DATAZO

Para cualquier duda puede comunicarse a la línea gratuita del Fono Alegra 1884 del Ministerio de Justicia para que se le designe un defensor público que la atienda durante todo el proceso hasta la decisión final o si esta persona califica para una pensión 65 se le puede ayudar a gestionar los trámites y pueda recibir el apoyo por parte del estado.